Laurențiu Reghecampf a cam început să-și taie singur craca de sub picioare, la Al-Hilal Omdurman! Deocamdată, rezultatele nu sunt de partea sa și, mai grav, românul a creat și a adâncit o mare prăpastie între el și localnicii din lot!

Sport.ro a oferit aici, în exclusivitate, informațiile sosite din Sudan, care descriu un tablou sumbru pentru tehnicianul de 49 de ani. Printre problemele despre care arabii au relatat, pe larg, e și conflictul pe care „Reghe“ îl are cu secundul său din Sudan, Khaled Bakhit. Acesta e un fost fotbalist emblematic al clubului și a fost impus de conducere, în stafful lui Reghecampf. Doar că, odată cu startul cantonamentului din Tanzania, Bakhit a fost marginalizat total! Iar acum situația explozivă care există între el și „Reghe“ a ajuns în mass-media.

Reghecampf a cerut îndepărtarea lui Khaled Bakhit

Conflictul Reghecampf – Bakhit a atins apogeul, imediat după înfrângerea din finala Cupei CECAFA de luni, 1-2 cu Singida Black Stars. La o zi după această partidă, în presa din Sudan a apărut o „avalanșă“ de articole despre situația explozivă din interiorul lotului pregătit de „Reghe“. Și cum s-a scris inclusiv despre marginalizarea lui Khaled Bakhit, de către tehnicianul român, acesta a luat foc!

Concret, Reghecampf e convins că dezvăluirile compromițătoare, care îl vizează în mod direct, au ajuns în presa africană prin intermediul lui Bakhit. De aici, și decizia românului, care a fost transmisă conducerii: „Ori eu, ori Bakhit!“.

Și acest scandal a ajuns în presa din Sudan. Și, potrivit jurnaliștilor arabi, conducerea clubului Al-Hilal Omdurman are de luat o decizie tare dificilă, în următoarele ore. Asta deoarece, Khaled Bakhit e un „zeu“ printre suporteri, dar și omul care cunoaște cel mai bine lotul actual, având în vedere vechimea sa în cadrul clubului.

