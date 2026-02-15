Raul Rusescu (37 de ani), dublu campion al României cu FCSB, nu a avut milă de elevii lui Elias Charalambous după înfrângerea suferită cu Universitatea Craiova (0-1).

Fostul golgheter al roș-albaștrilor a susținut că „urmașii” săi le-au fost inferiori oltenilor și fizic, și tactic, iar din punct de vedere fotbalistic nu mai au nicio șansă la play-off.

O calificare a celor de la FCSB în top 6 la finalul sezonului regular ar echivala cu un dezastru fotbalistic în opinia lui Rusescu.

„Matematic, nu s-au încheiat. Fotbalistic, astăzi s-au încheiat șansele la play-off. Am asistat la o partidă slabă, modestă, o partidă în care au fost depășiți fizic și tactic de o echipă mai bună, care a arătat că își dorește să câștige campionatul.

Din păcate, pentru campioana en-titre, nu așa te prezinți la un meci în care te lupți pentru viitorul tău. Nu punctele sunt cea mai mare problemă, este un dezastru fotbalistic dacă ajung în play-out, fără dubii, indiscutabil, și sportiv, și fotbalistic, pe toate planurile.

Dar, în același timp, și jocul, că te bate Universitatea Craiova oricând, dar jocul a fost modest astăzi, foarte modest. Când am zis că a fost depășită fizic și tactic, acolo e problema cea mai mare, că nu mă așteptam Craiova să aibă vână mai mare, să câștige dueluri, să vedem decizii corecte. Nu mă așteptam”, a declarat Rusescu, potrivit gsp.ro.

Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, FCSB, în etapa a 27-a din Superligă. Unicul gol al derby-ului a fost marcat de Al Hamlawi în minutul 23.

Echipele utilizate