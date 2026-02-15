Raul Rusescu (37 de ani), dublu campion al României cu FCSB, nu a avut milă de elevii lui Elias Charalambous după înfrângerea suferită cu Universitatea Craiova (0-1).
Raul Rusescu, opinie categorică după Universitatea Craiova - FCSB 1-0
Fostul golgheter al roș-albaștrilor a susținut că „urmașii” săi le-au fost inferiori oltenilor și fizic, și tactic, iar din punct de vedere fotbalistic nu mai au nicio șansă la play-off.
O calificare a celor de la FCSB în top 6 la finalul sezonului regular ar echivala cu un dezastru fotbalistic în opinia lui Rusescu.
„Matematic, nu s-au încheiat. Fotbalistic, astăzi s-au încheiat șansele la play-off. Am asistat la o partidă slabă, modestă, o partidă în care au fost depășiți fizic și tactic de o echipă mai bună, care a arătat că își dorește să câștige campionatul.
Din păcate, pentru campioana en-titre, nu așa te prezinți la un meci în care te lupți pentru viitorul tău. Nu punctele sunt cea mai mare problemă, este un dezastru fotbalistic dacă ajung în play-out, fără dubii, indiscutabil, și sportiv, și fotbalistic, pe toate planurile.
Dar, în același timp, și jocul, că te bate Universitatea Craiova oricând, dar jocul a fost modest astăzi, foarte modest. Când am zis că a fost depășită fizic și tactic, acolo e problema cea mai mare, că nu mă așteptam Craiova să aibă vână mai mare, să câștige dueluri, să vedem decizii corecte. Nu mă așteptam”, a declarat Rusescu, potrivit gsp.ro.
Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, FCSB, în etapa a 27-a din Superligă. Unicul gol al derby-ului a fost marcat de Al Hamlawi în minutul 23.
Echipele utilizate
- Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk (Stevanovic 82'), Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora (Samuel Teles 90'), D. Matei (Băsceanu 83'), T. Băluţă, Cicâldău (Mekvabishvili 66'), Bancu – Al Hawlawi, Etim. Antrenor: Filipe Coelho
- FCSB: M. Popa – V. Creţu, Duarte, Graovac (Baba Alhassan 46'), Radunovic - Lixandru, Joao Paulo (M. Toma 90') - Miculescu, Olaru, Cisotti (Octavian Popescu 80') – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous
- Cartonaşe galbene: Carlos Mora 41', Romanchuk 76', Screciu 80' / Bîrligea 8', Graovac 39', V. Creţu 45+1'
- Arbitri: Marian Barbu - George Neacşu, Adrian Vornicu
- Arbitri VAR: Marcel Bîrsan - Mihai Marica