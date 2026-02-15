Având în vedere că Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo sunt ca și calificate în play-off, mai rămân alte trei locuri disponibile pentru care se bat nu mai puțin de cinci echipe.

Oțelul și UTA Arad păstrează șanse mici, în timp ce Farul este ieșită deja din cursa pentru play-off. FCSB și CFR Cluj continuă să spere, iar FC Argeș, FC Botoșani și U Cluj vor să-și mențină pozițiile în ”TOP 6”.

Giovanni Becali vrea FCSB și CFR Cluj în play-off

Giovanni Becali, impresarul FIFA, crede că play-off-ul va arăta foarte bine dacă CFR Cluj și FCSB vor obține un loc în primele șase la finele sezonului regulat. Vărul finanțatorului de la FCSB e de părere că meciurile vor aduna peste 200.000 de spectatori.

„Dacă intră și FCSB și CFR se reconfigurează play-off-ul. Pentru că joacă 1-6, 2-5 și 3-4. Și diferența o să fie de maxim 5 puncte. Hai, zi 6. Problema e că va fi mult mai ușor pentru primele 3. Cu tot respectul, dar cu Argeș și Botoșani, primele 3 o să aibă un play-off mai liniștit. Dar un play-off mai neinteresant și din punct de vedere al fanilor.

Păi pune la socoteală, două derby-uri FCSB-Dinamo-Rapid. Păi o să ai 6 meciuri și minimum 200.000 de spectatori!”, a spus Becali, la Fanatik.ro.