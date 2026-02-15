În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 10 în clasament, cu 40 de puncte, dar au mai rămas doar trei etape din sezonul regulat, iar roș-albaștri pot rata calificarea în play-off.

Gigi Becali are un as în mânecă

Gigi Becali a mărturisit după eșecul suferit în Bănie că Universitatea Craiova este cea mai puternică echipă din campionat în acest moment. Finanțatorul spune însă că nu își face griji în legătură cu accederea în play-off, însă nu mai este atât de convins când vine vorba despre un nou titlu de campioană.

Gigi Becali spune că atuul oltenilor este Tudor Băluță, jucătorul care a făcut legea la mijlocul terenului în derby-ul de pe ”Ion Oblemenco”.

Cu toate acestea, dacă FCSB va reuși să se califice în play-off, finanțatorul campioanei en-titre este convins că are soluția prin care FCSB îi poate lua fața Craiovei. Becali crede că balanța ar înclina în favoarea echipei sale dacă pe teren s-ar afla și Florin Tănase și Ofri Arad.

”E o seară proastă, dar în viitor ce faci dacă ei sunt mai puternici decât noi? Intrăm în play-off şi te bat. Au calitate, au mijlocaşi centrali puternici, îl au pe Băluţă, Cicâldău nu e mare lucru, dar îl au pe Băluţă ăsta.

(n.r. – V-aţi luat adio de la titlu?) Nu, niciodată. Să spun de ce, pentru că va fi altceva cu Tănase şi aştept să-l văd pe Arad, că diferenţa asta ţine de o chichiţă mică acolo”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

