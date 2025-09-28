Antrenorul s-a despărțit de Esperance Tunis în martie 2025, după 24 de apariții bifate pe banca tehnică a tunisienilor și o medie de 2,25 puncte pe meci înregistrată, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Reghecampf și-a salvat postul la Al Hilal! A calificat echipa din Sudan în faza următoare din Champions League după meciul jucat în Zanzibar



După o pauză de câteva luni, Reghecampf a revenit în antrenorat. Iar acum, fostul antrenor al lui FCSB se bucură de calificarea în play-off-ul pentru grupele Champions League din Africa.



Sudan a trecut în primul tur de Jamus. După 0-0 în tur, partida retur s-a încheiat 1-0 în favoarea echipei pregătite de Laurențiu Reghecampf.



Al Hilal Omdurman - Jamus a avut loc în Zanzibar, Tanzania, pe ”Amaan Stadium”, o arenă cu o capacitate de 15.000 de locuri



Unicul gol al meciului a fost înscris de atacantul originar din Burundi, Jean Girumugisha (21 de ani). El a înscris în minutul 24 al confruntării din Zanzibar.



Al Hilal Omdurman o va întâlni în dublă manșă pe Police FC din Kenya. Iar dacă echipa lui Laurențiu Reghecampf va câștiga, atunci Al Hilal Omdurman va evolua în Liga Campionilor Africii.

