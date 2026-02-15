Florin Prunea a mărturisit la emisiunea Fața la Joc moderată de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, că s-a împăcat cu Ionuț Chirilă, prezent și el la nunta fostului căpitan al lui Dinamo.

Florin Prunea s-a împăcat cu Ionuț Chirilă

Cei doi au fost la cuțite încă de când Florin Prunea era președintele lui Poli Iași, iar Ionuț Chirilă era antrenorul echipei. În ultimii ani, cei doi s-au contrat în declarații, însă se pare că acum au revenit la sentimente mai bune.

Prunea a dezvăluit că a fost abordat de Ionuț Chirilă la nunta lui Florentin Petre, iar cei doi au discutat îndelung.

”Știi cine a fost la nuntă? (n.r. Costin Ștucan: Cine a fost la nuntă?) Cel mai bun antrenor al tău din România.(n.r. Costin Ștucan: Ionuț Chirilă a fost și el?) A venit și m-am pupat cu el, frate! (n.r. Costin Ștucan: Nu cred așa ceva!) Am stat o oră cu el de vorbă. (n.r. Costin Ștucan: V-ați împăcat?) Da!”, a spus Florin Prunea la Fața la Joc.