Maraton Ligue 1 pe VOYO! Lyon - Nice, de la 21:45 | Celelalte partide ale zile
Partidele din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe VOYO!

Ligue 1LyonNiceVoyo
Lyon - Nice se vede LIVE pe VOYO, ca toate celelalte partide ale zile din Ligue 1. Meciul vedetă din Franța de duminică se vede de la 21:45.

Lyon - Nice, de la 21:45, LIVE pe VOYO

Partida Lyon - Nice, din runda 22 de Ligue 1, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și se va vedea LIVE pe platforma VOYO.

Lyon vine după victoria din runda trecută, 1-0 cu Nantes, și se află pe locul trei în Ligue 1. Echipa lui Fonseca este la 10 puncte de liderul Lens, dar s-ar putea apropia la șapte cu o victorie în această etapă.

De cealaltă parte, Nice se află pe poziția a 14-a în campionat și vine după remiza, scor 0-0, cu Monaco.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria lui Nice cu 3-2.

Le Havre - Toulouse, de la 16:00, LIVE pe VOYO

Lorinet - Angers, de la 18:15, LIVE pe VOYO

Metz - Auxerre, de la 18:15, LIVE pe VOYO

Clasamentul din Ligue 1 2025/2026

