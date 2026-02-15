Lyon - Nice se vede LIVE pe VOYO, ca toate celelalte partide ale zile din Ligue 1. Meciul vedetă din Franța de duminică se vede de la 21:45.
Lyon - Nice, de la 21:45, LIVE pe VOYO
Partida Lyon - Nice, din runda 22 de Ligue 1, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și se va vedea LIVE pe platforma VOYO.
Lyon vine după victoria din runda trecută, 1-0 cu Nantes, și se află pe locul trei în Ligue 1. Echipa lui Fonseca este la 10 puncte de liderul Lens, dar s-ar putea apropia la șapte cu o victorie în această etapă.
De cealaltă parte, Nice se află pe poziția a 14-a în campionat și vine după remiza, scor 0-0, cu Monaco.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria lui Nice cu 3-2.
Le Havre - Toulouse, de la 16:00, LIVE pe VOYO
Lorinet - Angers, de la 18:15, LIVE pe VOYO
Metz - Auxerre, de la 18:15, LIVE pe VOYO
Clasamentul din Ligue 1 2025/2026
