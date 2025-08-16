În fotbalul în care a activat până acum, ca jucător sau antrenor, Laurențiu Reghecampf era obișnuit să semneze un contract, după care să-și vadă de treabă, în condiții normale. Acum, în Sudan, el a nimerit în zona crepusculară a fotbalului.

Practic, în ultima săptămână, de când a ajuns în Port Sudan, „Reghe“ a fost „bombardat“ de critici și de situații bulversante. Sport.ro a arătat aici că, potrivit presei locale, românul poate fi nevoit chiar să abandoneze acest proiect fotbalistic tare complicat, înainte de a-și începe mandatul!

Al-Hilal Omdurman, obligată să joace în preliminariile Champions League

Acum, o nouă situație neprevăzută dă peste cap planurile lui Reghecampf pentru pregătirea formației sale. Potrivit presei locale, în momentul în care a discutat cu șefii clubului, tehnicianul român a acceptat ca Al-Hilal să joace în Cupa CECAFA, o competiție menită să pregătească gruparea sudaneză pentru noul sezon.

Acum însă, Al-Hilal Omdurman a primit o veste care, practic, anulează posibilitatea ca „Reghe“ să pună în practică programul său de pregătire.

„Confederația Africană de Fotbal a scutit doar două cluburi din preliminariile Ligii Campionilor: Al-Ahly din Egipt și Mamelodi Sundowns din Africa de Sud. Fanii lui Al-Hilal au sperat ca și echipa lor să fie scutită de participarea în preliminarii. Dar noul format al competiției, cu 64 de echipe, înseamnă că doar două grupări pot sări peste tururile preliminare. Și, având în vedere că aceste calificări încep de la mijlocul lunii septembrie, Al-Hilal e în fața unei situații dificile, după ce și-a dat acordul de a participa în Cupa CECAFA. Această competiție începe cu doar câteva zile înainte de preliminariile Champions League. Această situație creează o dilemă pentru Reghecampf, care are două opțiuni. Fie va merge înainte cu participarea în Cupa CECAFA, fie își retrage echipa din ea și programează un stagiu de pregătire pentru alte date“, au notat ziariștii arabi.

Un alt motiv, care îi dă „dureri de cap“ lui Reghecampf, ține de situația incertă din Sudan. Teoretic, campionatul ar trebui să înceapă, în octombrie. Practic, din cauza războiului civil totul e în aer și mulți fotbaliști străini vor să-și rezilieze contractele, în mod unilateral. Rămâne de văzut cum va decurge mandatul lui „Reghe“, în acest peisaj sumbru.

