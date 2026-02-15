Asaltul disperat al campioanei spre play-off a fost stopat în Bănie de cea mai bună echipă din acest sezon. Craiova a avut tot ce-i trebuie ca să câștige: jucători peste valoarea celor de la FCSB, antrenor mai bun, vigoare, concepție de joc, echilibru între compartimente, rezerve mai bune. Toate acestea au dus la victoria de duminică seara, o victorie logică, meritată, care nu poate fi pusă la îndoială din niciun punct de vedere.

Universitatea a arătat și aseară că prestează cel mai bun fotbal din campionat, având o construcție solidă pe faza ofensivă, cu pase precise și în viteză, în timp ce FCSB a jucat la întâmplare, poate-poate pică vreo pleașcă. Dar pleașca n-a picat, pentru că adversara e puternică și din punct de vedere defensiv, cu trei fundași centrali de forță, care lasă puține spații și care strâng în clește atacanții adverși.

La Craiova nu se simte când lipsește un titular sau chiar doi, și mă refer acum la Baiaram și Nsimba, cu 15 goluri și 7 pase decisive reușite împreună, ceea ce înseamnă 22 de contribuții la cele 46 de goluri marcate până la confruntarea din această etapă. Etim și Al Hamlawi au jucat și acum, ca și în alte meciuri, la un nivel foarte înalt.

Dar nu e vorba numai despre absențele de acum. Și în poartă, Laurențiu Popescu e la fel de bun ca Isenko. În defensivă, Stevanovici și Badelj pot intra cu brio pe poziția lui Romanchuk, Screciu sau Rus. Până și jucătorul Under, David Matei, are un înlocuitor pe măsură, pe Băsceanu. Și putem merge mai departe spre jucătorii de bandă sau spre mijlocași.

Zero construcție fără Tănase

În schimb, la FCSB se simte când lipsește Tănase. Nimeni nu mai este în stare să construiască, să ia mingea la picior și să creeze superioritate sau să paseze în adâncime. Olaru e limitat din acest punct de vedere, iar Joao Paulo a fost destul de reținut, încă nu-și simte noii colegi. Actuala FCSB nu are capacitatea să pună presiune pe careul advers și pe poarta adversă pasând cum o face Craiova. Doar mingi lungi sau sclipiri individuale - cam puțin pentru orice, și pentru play-off, și pentru titlu.

Ar trebui să se întâmple ceva ieșit din comun pentru ca FCSB să mai prindă locul 6. Mai sunt doar trei etape și multe echipe de depășit. În plus, „U” Cluj joacă fotbal, Argeșul are avans, Botoșaniul mai este și ea pe acolo, CFR e pe val, s-o vedem la Sibiu, UTA nu se lasă.

E foarte-foarte posibil să avem parte de un play-off fără FCSB, chiar dacă multora nu le vine să creadă nici acum că se poate întâmpla o astfel de catastrofă fotbalistică și mediatică. Greșeli au fost nenumărate, le-am tot disecat de-a lungul etapelor scurse până acum. Mie mi se pare chiar normal ca această echipă să nu prindă play-off-ul dacă mă gândesc la circăreala permanentă de acolo de la nivel administrativ.

După ce și-a bătut joc și de Cupă, FCSB va rata, aproape sigur, intrarea în primele 6. În schimb, ar trebui să fie anul Craiovei. Echipa arată foarte bine și nu are adversari pe măsură.