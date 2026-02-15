Andrea Mandorlini și-a găsit un nou angajament după despărțirea de CFR Cluj. Tehnicianul de 65 de ani va conduce acum Ravenna, echipă din orașul său natal, în Grupa B a Serie C. Contractul semnat este valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire.

Dat afară de CFR Cluj, Mandorlini a semnat cu Ravenna

Ravenna ocupă momentan locul secund în grupă, cu 49 de puncte după 25 de etape, la 10 puncte de liderul Arezzo, și luptă pentru promovarea în Serie B.

Doar primul loc aduce promovarea directă, în timp ce locurile 2-8 participă la baraj, cu etape diferite de start în funcție de clasament.

”Clubul anunță că a încredințat conducerea tehnică a echipei lui Andrea Mandorlini.

De-a lungul carierei sale de antrenor, a condus numeroase cluburi în fruntea ligilor respective, obținând promovarea și participarea în playoff. Printre cele mai notabile realizări ale sale se numără promovarea echipei Atalanta în Serie A, titlul din Serie C1 cu Spezia și dubla promovare din Lega Pro în Serie A cu Hellas Verona. La nivel internațional, a câștigat și campionatul României cu CFR Cluj.

Antrenor cu o vastă experiență, Mandorlini se mândrește cu o carieră marcată de numeroase clasări în primele locuri și de atingerea unor obiective sportive importante.

Clubul îi urează un călduros bun venit antrenorului, sperând că acesta va avea un impact imediat asupra progresului echipei și va contribui, cu experiența și expertiza sa, la atingerea obiectivelor sportive ale clubului”, a anunțat Ravenna pe site-ul oficial.