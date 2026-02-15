FCSB a plecat învinsă de pe „Ion Oblemenco”, scor 0-1, la capătul unei partide în care liderul Universitatea Craiova și-a consolidat poziția în clasament. MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a analizat la cald prestația echipei și a admis că gruparea din Bănie este, în acest moment, cea mai solidă din Superliga.

Oficialul campioanei a tras un semnal de alarmă privind situația din clasament, unde FCSB tremură pentru prinderea play-off-ului, fiind pe locul 10.

„În prima repriză au fost mult peste noi, am avut șansă că am intrat cu 0-1 la pauză. În a doua am jucat altceva. Îmi e greu să spun că am fi meritat egal, deși ocaziile au fost mari, ocaziile lui Bîrligea au fost rarisime. Trebuie să ne rugăm să iasă rezultatele pe care le așteptăm și să câștigăm 3 meciuri la rând. Un egal ne lăsa la mâna noastră. Arbitrajul ireproșabil, atmosferă excelentă, Craiova a demonstrat că e cam cea mai bună echipă din țară. Vom vedea, mai e de jucat. Mai sunt și alte posibilități să ajungi în Europa, dar ne-am dori 3 victorii în 3 meciuri și să prindem ultimul vagon”, a precizat Mihai Stoica.

Întăriri pentru duelul cu Metaloglobus

Totuși, există și vești bune pentru roș-albaștri. Mihai Stoica a transmis că situația lotului se va îmbunătăți considerabil săptămâna viitoare. Florin Tănase și Mamadou Thiam sunt gata de joc, iar noutatea absolută ar putea fi debutul lui Ofri Arad. Fundașul venit gratis de la Kairat Almaty a avut nevoie de o lună pentru a ajunge la parametri fizici optimi, el nefiind activ din noiembrie anul trecut.

„Greu fără jucătorii accidentați, dar și la Craiova au lipsit jucători importanți. Sunt șanse ca amândoi să fie apți cu Metaloglobus, și Thiam și Tănase, probabil îl vom vedea și pe Ofri Arad. Din păcate, la el a durat mai mult decât ne așteptam. A fost în urmă cu pregătirea, a avut nevoie de mai mult timp”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport 1.