Se apropie momentul adevărului pentru Laurențiu Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman! Pentru că, mâine (ora 19.00), e programat returul cu Jamus (Sudanul de Sud), în turul I preliminar al Ligii Campionilor.

În prima manșă, cele două rivale au terminat la egalitate, scor 0-0. Partida a mărit presiunea pe „Reghe“ pe fondul prestațiilor slabe ale echipei sale. Și s-a scris că, în cazul în care va rata calificarea după manșa a doua – se va juca, în Zanzibar, întrucât Al-Hilal Omdurman nu poate juca pe teren propriu din cauza situației catastrofale din Sudan! – atunci, Reghecampf va plăti eliminarea cu postul său!

Reghecampf, acuzat că ia bani pentru aparițiile mediatice din țară!

În zilele de dinaintea returului cu Jamus (Sudanul de Sud), antrenorul român a „reușit“ să provoace și un alt scandal. Prin care și-a îngreunat viața și mai mult, la Al-Hilal Omdurman.

Concret, „Reghe“ a avut o apariție pe Skype la o emisiune sportivă din România. În care a stat în legătură directă cu invitații din studio, a râs și a vorbit cu ei și a analizat, printre altele, ce se întâmplă în fotbalul românesc!

Faptul că Reghecampf și-a permis o asemenea apariție, într-un moment în care Al-Hilal Omdurman riscă eliminarea din Champions League, i-a scos din sărite pe sudanezi. Iar jurnaliștii locali l-au făcut praf pe antrenorul român.

„Am monitorizat aparițiile lui Reghecampf la emisiunile sportive din România. De când a preluat Al-Hilal Omdurman, la începutul lunii august, acest antrenor a apărut de patru ori în aceeași emisiune! În cadrul acestor apariții, lungi de fiecare dată, Reghecampf a analizat meciurile din campionatul românesc, plus meciurile europene ale formațiilor din țara sa. Acest trend indică faptul că Reghecampf ia bani de acolo, de la această emisiune, pentru aceste apariții. Această situație a provocat furia fanilor. Pentru că afectează munca lui Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman. În loc să-și dedice timpul echipei pe care o antrenează, în loc să vizioneze meciurile adversarilor și să facă analize, Reghecampf stă pe internet și vorbește cu ziariștii din țara sa. Iar asta într-un moment în care Al-Hilal Omdurman merge prost. Dovadă și bilanțul lui Reghecampf de până acum: 7 meciuri, 2 victorii, 4 egaluri și 1 înfrângere din care a rezultat pierderea trofeului în Cupa CECAFA“, au notat jurnaliștii din Sudan.

