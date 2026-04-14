Mancini, noul selecționer al Italiei, dacă Malago devine șeful FIGC

Al Sadd SC a câștigat al 19-lea titlu de campioană în Qatar Stars League, cu experimentatul Roberto Mancini pe banca tehnică și cu o etapă înaintea terminării actualului sezon. Este al doilea trofeul al acestuia în Qatar, după ce echipa sa se impusese în UAE-Qatar Super Shield (2026). Acesta conduce trupa qatareză din decembrie 2025, când l-a înlocuit pe Felix Sanchez, dar ar putea reveni pe banca naționalei Italiei, dacă Giovanni Malago devine preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC).

Managerul italian se poate lăuda cu titluri de campion, ca jucător și antrenor, în Italia (Sampdoria, Lazio, Inter Milano x3), Anglia (Manchester City) și Qatar (Al Sadd), dar a fost și campion european cu "Squadra Azzurra" (Euro 2020). De asemenea, a câștigat prestigioasele trofee Panchina d'Oro (2007-2008), Premio Nazionale Enzo Bearzot (2019), Gazzetta Sports Awards (2019), IFFHS World's Best National Coach (2021), World Soccer - Men's World Manager of the Year (2021) și a fost inclus în Hall of Fame del calcio italiano (2015).

Al Sadd speră să câștige al treilea trofeu AFC Champions League

Clubul din Qatar este calificat și în sferturile de finală ale AFC Champions League Elite, după ce a trecut de Al Hilal (Arabia Saudită / 3-3, 4-2 d.l.d.), echipa antrenată de Simone Inzaghi. În faza următoare a competiției, "Al Zaeem" va înfrunta pe Vissel Kobe (Japonia / antrenor Michael Skibbe), apoi urmând să dea piept cu Al Ahli FC (Arabia Saudită / antrenor Matthias Jaissle) sau Johor Darul Tazim (Malaysia / antrenor Xisco Munoz).

Al Sadd a mai câștigat cel mai important trofeu continental asiatic în 1988-1989, cu brazilianul Jose Carbone pe bancă (2-3, 1-0 cu Al Rasheed Bagdad), și în 2011, după ce a câștigat finala cu Jeonbuk Hyundai Motors (2-2, 4-2 d.l.d.), fiind antrenată de uruguayanul Jorge Fossati.

