Al-Arabi – Al-Sadd, scor 5-0, a devenit cel mai mediatizat duel din istoria Cupei Qatarului în presa din România! Explicația: victoria a fost trecută în contul lui Cosmin Contra, „principal“ la Al-Arabi, care ar fi învins Al-Sadd, trupa pregătită de marele Roberto Mancini.

Există însă o mică problemă. Concret, duelul Contra – Mancini n-a existat! Pentru că, în Cupa Qatarului, sunt folosite echipele de tineret-rezervă. Și sunt trimiși pe teren, din când în când, jucătorii de la prima echipă care revin după accidentări sau, pur și simplu, au prins mai puține minute, în meciurile oficiale.

Fix asta s-a întâmplat și în confruntarea Al-Arabi – Al-Sadd de luni seara. Aici, Al-Arabi, unde Contra pregătește prima echipă, și-a trimis formația a doua pe teren, pregătită de un alt antrenor! De altfel, în lot s-au aflat 11 fotbaliști de la Al-Arabi U19 și U23, după cum se poate vedea mai jos:

