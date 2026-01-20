VIDEO Contra – Mancini, meciul care n-a existat: explicația unui rezultat-bombă

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

În Cupa Qatarului s-a disputat o partidă intens mediatizată în presa din România. Doar că, uneori, aparențele înșală.

TAGS:
Cosmin ContraRoberto ManciniAl-ArabiAl-SaddQatarromanii din zona araba

Al-Arabi – Al-Sadd, scor 5-0, a devenit cel mai mediatizat duel din istoria Cupei Qatarului în presa din România! Explicația: victoria a fost trecută în contul lui Cosmin Contra, „principal“ la Al-Arabi, care ar fi învins Al-Sadd, trupa pregătită de marele Roberto Mancini.

Există însă o mică problemă. Concret, duelul Contra – Mancini n-a existat! Pentru că, în Cupa Qatarului, sunt folosite echipele de tineret-rezervă. Și sunt trimiși pe teren, din când în când, jucătorii de la prima echipă care revin după accidentări sau, pur și simplu, au prins mai puține minute, în meciurile oficiale.

Fix asta s-a întâmplat și în confruntarea Al-Arabi – Al-Sadd de luni seara. Aici, Al-Arabi, unde Contra pregătește prima echipă, și-a trimis formația a doua pe teren, pregătită de un alt antrenor! De altfel, în lot s-au aflat 11 fotbaliști de la Al-Arabi U19 și U23, după cum se poate vedea mai jos:

La Al-Arabi, singurii jucători cunoscuți, care au evoluat în duelul cu Al-Sadd, au fost Karl Toko Ekambi (abia a fost transferat) și puștiul de 20 de ani, Gerard Hernandez (e mai mereu rezervă la prima echipă). Atât!

Iar la Al-Sadd, tot echipa secundă a fost folosită. Și aici, singurii fotbaliști cunoscuți au fost Hassan Al-Haydos, portarul Saad Al-Dosari și atacantul Rafa Mojica, toți cu puține minute la prima echipă, în ultima perioadă.

De altfel, în rezumatul alăturat se vede că pe banca celor de la Al-Arabi nu e Cosmin Contra, ci antrenorul echipei secunde, care își încurajează jucătorii după fiecare gol într-o victorie clară: 5-0.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii ANM au estimat de când se mai încălzește
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii ANM au estimat de când se mai încălzește
ARTICOLE PE SUBIECT
Arabii au tras concluzia în privința lui Cosmin Contra! „Magicianul”, lăudat la scenă deschisă în Qatar
Arabii au tras concluzia în privința lui Cosmin Contra! „Magicianul”, lăudat la scenă deschisă în Qatar
Coman, caz dezbătut la televiziunea din Qatar: „Incredibil!“
Coman, caz dezbătut la televiziunea din Qatar: „Incredibil!“
Contra, ce lovitură!: salariu mărit și contract prelungit, în Qatar! Anunțul arabilor
Contra, ce lovitură!: salariu mărit și contract prelungit, în Qatar! Anunțul arabilor
ULTIMELE STIRI
Rușii fierb când aud: declarația nonșalantă a austriacei Anastasia Potapova, la Melbourne
Rușii fierb când aud: declarația nonșalantă a austriacei Anastasia Potapova, la Melbourne
Dinamo începe negocierile cu fotbalistul cu clauză de 1,5 milioane de euro
Dinamo începe negocierile cu fotbalistul cu clauză de 1,5 milioane de euro
Veste uriașă pentru Reghecampf: anunțul arabilor
Veste uriașă pentru Reghecampf: anunțul arabilor
Dayro ”El Loco” Moreno! Cum arată în 2026, câte goluri a marcat în primul meci al anului și ce record a mai bifat
Dayro ”El Loco” Moreno! Cum arată în 2026, câte goluri a marcat în primul meci al anului și ce record a mai bifat
Pancu a cerut și îl primește: al patrulea transfer al iernii la CFR Cluj!
Pancu a cerut și îl primește: al patrulea transfer al iernii la CFR Cluj!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Furtună în deșert“ după debutul lui Șut: ce spun arabii despre fostul star al FCSB-ului

„Furtună în deșert“ după debutul lui Șut: ce spun arabii despre fostul star al FCSB-ului

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!

Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic



Recomandarile redactiei
Dinamo începe negocierile cu fotbalistul cu clauză de 1,5 milioane de euro
Dinamo începe negocierile cu fotbalistul cu clauză de 1,5 milioane de euro
Veste uriașă pentru Reghecampf: anunțul arabilor
Veste uriașă pentru Reghecampf: anunțul arabilor
Rușii fierb când aud: declarația nonșalantă a austriacei Anastasia Potapova, la Melbourne
Rușii fierb când aud: declarația nonșalantă a austriacei Anastasia Potapova, la Melbourne
A picat mutarea la FCSB, iar acum poate prinde transferul carierei: "Sunt gata să îi achite clauza"
A picat mutarea la FCSB, iar acum poate prinde transferul carierei: "Sunt gata să îi achite clauza"
Pancu a cerut și îl primește: al patrulea transfer al iernii la CFR Cluj!
Pancu a cerut și îl primește: al patrulea transfer al iernii la CFR Cluj!
Alte subiecte de interes
Cosmin Contra a dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu, după meciul cu Belgia
Cosmin Contra a dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu, după meciul cu Belgia
"Război în derulare" / "Investiții, sponsorizări mai mari!" Cosmin Contra vede punctul extraordinar pentru România
"Război în derulare" / "Investiții, sponsorizări mai mari!" Cosmin Contra vede punctul extraordinar pentru România
Slăbiciunea lui Răzvan Lucescu: antrenorii italieni. "Aveam un afiș cu el în camera mea"
Slăbiciunea lui Răzvan Lucescu: antrenorii italieni. "Aveam un afiș cu el în camera mea"
Cât îl mai rabdă arabii? Roberto Mancini, în criză de rezultate: tocmai a remizat cu naționala unei țări în război
Cât îl mai rabdă arabii? Roberto Mancini, în criză de rezultate: tocmai a remizat cu naționala unei țări în război
„E țara mea, deși nu am trăit acolo!” „Sergio Ramos” din Golf e român, vine la Iași anual și vrea la echipa națională
„E țara mea, deși nu am trăit acolo!” „Sergio Ramos” din Golf e român, vine la Iași anual și vrea la echipa națională
Imagini terifiante! A leșinat și a început să aibă convulsii la 10 minute după ce a înscris
Imagini terifiante! A leșinat și a început să aibă convulsii la 10 minute după ce a înscris 
CITESTE SI
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile

stirileprotv Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică are acum o economie explozivă: 3.220 de euro, PIB pe cap de locuitor

stirileprotv O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică are acum o economie explozivă: 3.220 de euro, PIB pe cap de locuitor

Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger

stirileprotv Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!