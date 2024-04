Slăbiciunea lui Răzvan Lucescu: antrenorii italieni. "Aveam un afiș cu el în camera mea"

Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, a oferit un interviu amplu pentru italienii de la Cronache di Spogliatoio. Printre multe alte subiecte dezbătute, antrenorul român și-a arătat aprecierea pentru tehnicienii italieni și despre cum i-au influențat aceștia călătoria în lumea fotbalului.

Răzvan Lucescu: "Îl iubesc pe Claudio Ranieri"

Tehnicianul și-a exprimat admirația pentru Claudio Ranieri, tehnicianul ce a reușit să câștige Premier League cu Leicester în sezonul 2015,/2016 în ciuda faptului că șansele nu erau de partea sa.

"Îl iubesc pe Claudio Ranieri: îmi amintesc de el la Valencia, apoi de isprava cu Leicester și acel an spectaculos cu Roma. A ajuns la echipă când începuse deja campionatul. De la 14 puncte distanță, a reușit să se lupte pentru titlu cu Inter Milano", a declarat Răzvan Lucescu, conform sursei citate.â

În continuare, Lucescu a enumerat multe alte nume mari de antrenori italieni, pe care îi admiră. Printre aceste nume se numără Massimiliano Allegri, creierul din spatele Juventus-ului.

"Îl respect foarte mult pe Allegri. Acum el este foarte criticat, dar să nu uităm ce s-a întâmplat anul trecut. Nu este ușor să reporniți după o depunctare de 15 puncte. Spalletti, Conte, Roberto Mancini, toți au fost întotdeauna o sursă de inspirație. Și Ancelotti, ce îi poți reproșa?" a continuat tehnicianul român.

"Aveam un afiș cu el în camera mea" - Răzvan Lucescu

Pe lângă toate astea, fiul lui "Il Luce" și-a exprimat admirația specială pentru echipele lui Guardiola, considerându-l un geniu al fotbalului.

"Dar acum am un punct slab pentru echipele lui Guardiola, este un geniu. Chiar mă distrează. El este idolul meu astăzi, așa cum era Maradona era când era tânăr"

"Am suferit și am plâns pentru el de-a lungul anilor. Am ținut ca un nebun cu Argentina, Barcelona, Napoli. Aveam un afiș cu el în camera mea: am vorbit cu el, i-am cerut sfaturi. Am fost un pic sărit de pe fix, poate." a concis antrenorul.

FC Brașov, Rapid, El Jaish, Petrolul, Skoda Xanthi, PAOK Salonic și Al Hilal sunt cluburile pe care le-a antrenat Răzvan Lucescu în cariera sa. În perioada aprilie 2009 - iunie 2011 a fost selecționerul României.