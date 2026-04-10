Toney i-a numit "clovni" pe arbitrii saudiți

Plecat din Premier League după ce a fost supsendat timp de opt luni din cauza pariurilor, atacantul Ivan Toney este pe cale să primească o lovitură și în Saudi Pro League, la doar patru luni distanță de la scandalul cu Marius Șumudică.

Recent, cazul acestuia a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină al federației de la Riad, după ce a declarat la finalul meciului cu Al Fayha, scor 1-1, că "arbitrul ne-a zis că nu ne plângem de arbitraj și să ne concentrăm pe Asian Champions League. Sper că a fost înregistrat și declarația va deveni publică. Cine beneficiază de aceste greșeli imense? Echipa pe care o urmărim (n.r. Al Nssr, echipa lui Cristiano Ronaldo). Pot să aduc și eu un băiat din cartier, care nu are treabă cu fotbalul și care poate face o treabă mai bună decât acești clovni".

Internaționalul englez poate primi o suspendare de până la un an de zile și o amendă de 300.000 de reali (aproximativ 68.000 de euro). Toney are contract cu Al Ahli până în iunie 2028 și primește un salariul anual de 25 de milioane de euro. Declarația sa dură vine la jumătate de an după ce spunea că SPL este de nivelul Premier League.

E coleg cu Mahrez, Mendy, Demiral și Kessie la Al-Ahli

Echipa lui Toney din Djedda este antrenată de germanul Matthias Jaissle (ex-FC Lieffering, RB Salzburg) și îi mai are în lot pe stranierii Riyad Mahrez (Algeria), Franck Kessie (Coasta de Fildeș), Edouard Mendy (Senegal), Enzo Millot, Valentin Atangana (Franța), Roger Ibanez, Galeno, Matheus Goncalves, Ricardo Mathias (Brazilia), Merih Demiral (Turcia) și Matteo Dams (Belgia), dar și pe internaționalii saudiți Firas Al-Buraikan, Ziyad Al-Johani, Abdulrahman Al-Sanbi, Mohammed Sulaiman, Eid Al-Muwallad, Saleh Abou Al Shamat, Rayan Hamed, Zakaria Hawsawi și Ali Majrashi.

Ivan Benjamin Elijah Toney (30 de ani) este născut Northampton (Northamptonshire) din tată originar din Saint Vincent și Grenadinele și mamă cu origini în Jamaica. A jucat pentru Northampton Town (2012-2015), Newcastle United (2015), Barnsley (2015-2016 / împrumutat), Shrewsbury Town (2016-2017 / împrumutat), Wigan Athletic (2017-2018 / împrumutat), Scunthorpe United (2018 / împrumutat), Peterborough United (2018-2020), Brentford (2020-2024) și Al-Ahli Saudi FC (2024-prezent).

Are în palmares Football League Trophy (2015-2016), Saudi Super Cup (2025), AFC Champions League Elite (2024-2025) și o finală de Campionat European (2024) și este evaluat la 20 de milioane de euro.

