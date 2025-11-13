Roberto Mancini (60 de ani) și salariul său pot fi subiectul unui studiu de caz în fotbalul mondial.

Pentru că fluctuațiile venitului italianului sunt fascinante și ne oferă o imagine clară despre diferența care există, între sumele din fotbalul european și cele din zona arabă.

În momentul în care a lăsat naționala Italiei – era sub contract cu federația până în 2026 – Mancini avea un contract în valoare de „doar“ 3 milioane de euro. Când a primit însă propunerea federației din Riad, de a fi selecționerul Arabiei Saudite, Mancini nu că n-a stat pe gânduri, dar probabil a alergat până la aeroport, ca să ia avionul spre Regat. Asta deoarece arabii i-au pus în fața un contract anual de 25 de milioane de dolari! Prin care italianul a devenit cel mai bine plătit selecționer din lume.

Dar cum banii nu aduc mereu fericirea – nu și pe cea fotbalistică – aventura lui Mancini, ca selecționer al Arabiei Saudite, s-a dovedit a fi un eșec mare de tot! Antrenorul care a făcut-o pe Italia campioana continentală, în 2021, a rezistat doar 18 meciuri pe banca saudiților: 7 victorii, 5 egaluri, 6 înfrângeri, golaveraj: 26-22.

Roberto Mancini, sumele contractului cu Al-Sadd sunt fabuloase!

După mediocritatea pe care a livrat-o la preț de lux, în Arabia Saudită, Mancini și-a permis să stea pe bară din octombrie 2024. Acum însă, a dat încă o lovitură tot în zona arabă. Pentru că a semnat cu Al-Sadd Doha, cea mai titrată echipă din Qatar.

Desigur, contractul italianului nu poate fi comparat cu cel pe care l-a avut în Regat însă, chiar și așa, e unul cu adevărat spectaculos! Iată cifrele acordului semnat cu Al-Sadd:

*5 milioane de euro pentru următoarele 6 luni, până la finalul actualului sezon.

*9 milioane de euro pe an, în cazul în care, după încheierea acordului de 6 luni, părțile vor fi mulțumite de colaborare. În acest caz, automat, se va activa contractul de 2 ani al lui Mancini. Timp în care italianul va încasa 18 milioane de euro, în total!

Roberto Mancini, rival cu Cosmin Contra, în Qatar

În acest moment, fostul selecționer al Italiei a preluat o echipă aflată în criză, ajunsă pe locul 6 din 12 în clasament. E un sezon catastrofal pentru Al-Sadd, care a luat cinci din ultimele șapte titluri, în Qatar.

La noua sa echipă, Roberto Mancini se va duela, la un moment dat, și cu românul Cosmin Contra, aflat pe val, în Qatar cu Al-Arabi Doha, după cum Sport.ro a arătat aici.

