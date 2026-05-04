Are aceeași vârstă la care Ancelotti, Enrique și Zidane deveneau campioni

Cristi Chivu a câștigat primul său trofeu de campion într-o ligă de top europeană la 45 de ani. La acest capitol este sub mari antrenori, precum Jupp Heynckes (campion la 44 de ani cu Bayern Munchen), Johan Cruyff (campion la 44 de ani cu FC Barcelona), Fabio Capello (campion la 44 de ani cu AC Milan), Louis van Gaal (campion cu Ajax la 43 de ani), Didier Deschamps (campion la 42 de ani cu Marseille), Roberto Mancini (campion la 42 de ani cu Inter Milano), Jose Mourinho (campion la 40 de ani cu FC Porto), Arsene Wenger (campion cu AS Monaco la 39 de ani), Giovanni Trapattoni (campion la 38 de ani cu Juventus) sau Pep Guardiola (campion la 38 de ani cu FC Barcelona), dar peste coloși ai antrenoratului, printre care Claudio Ranieri (campion la 65 de ani cu Leicester), Alex Ferguson (campion cu 52 de ani Manchester United), Vicente Del Bosque (campion la 51 de ani cu Real Madrid) și Marcello Lippi (campion la 47 de ani cu Juventus). Chivu are aceeași vârstă pe care o aveau Carlo Ancelotti (campion la 45 de ani cu AC Milan), Luis Enrique (campion la 45 de ani cu FC Barcelona) și Zinedine Zidane (campion la 45 de ani cu Real Madrid), când au devenit campioni pentru prima dată ca manageri.

Chivu intră direct în rândul marilor antrenori români

De asemenea, dintre antrenorii români, doar Ladislau Boloni (campion în Portugalia, în 2002 / campion în Belgia, în 2009), Ștefan Covaci (campion în Olanda, în 1972 și 1973 / câștigător al Cupei Campionilor Europeni, în 1972, 1973 / selecționer al Franței, 1973-1975), Elek Schwartz (campion în Portugalia, în 1965 / finalist de Cupa Campionilor Europeni, în 1965 / selecționer al Olandei, 1957-1964), Emeric Ienei (câștigător Cupa Campionilor Europeni, în 1986), Anghel Iordănescu (câștigător Supercupa Europei, în 1986 / finalist Cupa Campionilor Europeni, în 1989 / câștigător AFC Champions League, în 2000 și 2005) sau Mircea Lucescu (campion în Turcia, Ucraina, România / câștigător al Cupei UEFA, în 2009, și al Supercupei Europei, în 2000) se mai pot lăuda cu rezultate similare la nivel extern.