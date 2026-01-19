Seară magică pentru tehnicianul român pe „Grand Hamad Stadium”. Al-Arabi, formația preluată de „Guriță” într-un moment critic al sezonului, a spulberat-o pe Al-Sadd, una dintre forțele campionatului, într-un duel din Cupa Qatarului. Ceea ce se anunța a fi o confruntare echilibrată s-a transformat într-un coșmar pentru fostul selecționer al Italiei, tabela indicând la final o diferență uluitoare.



Elevii lui Contra au început furibund și nu i-au dat nicio șansă adversarului. Soarta partidei a fost pecetluită repede, gazdele intrând la cabine cu un avantaj de patru goluri (4-0).



Toko Ekambi a deschis seria reușitelor, fiind urmat de Hernandez G. și Reda S., pentru ca Gouda M. să ducă scorul la 4-0 încă din minutul 34. Umilința lui Mancini a fost desăvârșită după pauză, când Darros J.P. a închis tabela la 5-0 în minutul 76, consfințind o victorie entuziasmantă pentru român.



De la retrogradare la umilirea granzilor



Succesul este cu atât mai răsunător cu cât situația din clasament indica o favorită clară în meciul de luni seară. Al-Sadd ocupă locul secund în campionat, în timp ce Al-Arabi se află pe poziția a cincea.



Cosmin Contra, instalat pe bancă în octombrie 2025 cu misiunea de a salva echipa de la retrogradare, a reușit o metamorfoză completă a jocului. După acest triumf categoric, Al-Arabi urcă pe locul 3 în grupa de Cupă, cu 19 puncte, lăsând echipa lui Mancini pe ultimul loc al clasamentului, cu cinci puncte.

