Antrenorul echipei Al-Sadd Doha, Roberto Mancini, nu va fi prezent la meciul de vineri din Qatar Stars League împotriva echipei Umm Salal. El nu a putut să se întoarcă, la Doha, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, care a perturbat traficul aerian, a anunţat clubul joi.

Italianul a părăsit ţara din zona Golfului Persic pentru a se ocupa de „o problemă medicală de familie”, a menţionat clubul într-un comunicat. „În urma recentelor evoluţii din regiune, Mancini a plecat conform programului. Cu toate acestea, din cauza situaţiei zborurilor, el nu a putut încă să se întoarcă”, au dezvăluit arabii, potrivit news.ro.

Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, începând cu 28 februarie, declanşând un conflict la nivel regional. Teheranul a atacat Israelul şi ţările din zona Golfului Persic. De atunci, transportul aerian a fost întrerupt, iar mai multe evenimente sportive programate în regiune au fost amânate, inclusiv unele meciuri din optimile de finală ale Ligii Campionilor.

În absenţa lui Mancini, Sergio Alegre va conduce echipa Al-Sadd.