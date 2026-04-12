Squadra Azzurra a jucat barajul pentru calificarea la turneul final. Echipa antrenată de Gennaro Gattuso a câștigat primul meci cu Irlanda de Nord, scor 2-0.

Italia speră încă să ajungă la Cupa Mondială

Cinci zile mai târziu, Italia a pierdut la loviturile de departajare în fața Bosniei, adversara din grupe a României, cu scorul de 1-1 (1-4 d.l.d.).

Eșecul calificării la Mondial a provocat un cutremur în fotbalul din ”Cizmă”. Președintele Federației Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina, a demisionat din conducerea federației, iar selecționerul Gattuso, dar și ”federalul” Buffon i-au urmat.

Se pare însă că Italia încă visează la Mondialul din vară, iar asta datorită tensiunilor dintre Iran și Statele Unite ale Americii, una dintre țările care găzduiesc turneul final.

Iran s-a calificat la Cupa Mondială, însă se pare că prezența perșilor la turneul final din SUA, Canada și Mexic este sub semnul întrebării. Chiar dacă președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat că Iranul va fi prezent la Mondial, presa din Italia susține că forul mondial caută deja soluții în cazul în care iranienii nu vor fi prezenți în condițiile în care FIFA a refuzat să mute meciurile echipei în afara Statelor Unite.

Una dintre variantele luate în calcul este organizarea unui baraj la care să ia parte două echipe europene și două echipe din Asia, iar grație coeficientului FIFA, Italia ar fi una dintre cele două reprezentative europene care ar lua parte la baraj, dacă Iran se va retrage.

Cosmin Olăroiu poate beneficia de retragerea Iranului

O altă națională care ar beneficia în cazul acestui scenariu ar fi Emiratele Arabe Unite, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu, care a fost eliminată de Irak la baraj.