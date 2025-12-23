Mancini a pus ochii pe un albanez de 22 de ani

Deși îi are în lot pe atacanții Roberto Firmino, Rafa Mujica și Akram Afif, Roberto Mancini a făcut o cerere surprinzătoare către conducerea echipei Al Sadd SC. Brazilianul s-a accidentat recent într-un meci din AFC Champions League, iar tehnicianul dorește să-l aibă la echipă, începând cu primele zile ale anului viitor, pe vârful albanez Cristian Shpendi, care evoluează la Cesena, ocupanta locului al patrulea în Serie B, liga secundă din Italia. Atacantul de 22 de ani a jucat în toate cele 17 etape din acest sezon, reușind șase goluri și 2 asisturi.



Shpendi a debutat pentru Albania, în acest an

Cristian Shpendi (22 de ani / 181 cm) este născut la Ancona din părinți albanezi din regiunea Shkoder și s-a format la juniorii cluburilor Real Metauro, Delfino Fano, San Marino Calcio și Cesena. La seniori a evoluat pentru Cesena (2021-prezent).

Are o prezență în naționala Albaniei, în amicalul cu Gibraltar din septembrie 2025. El evoluează ca atacant central și este cotat la 5.5 milioane de euro. Fratele său geamăn, Stiven Shpendi, evoluează ca atacant la Empoli, tot în Serie B.

