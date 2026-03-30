Barcelona l-a sfătuit pe Cancelo să forțeze ruperea contractului cu Al Hilal

FC Barcelona a decis că vrea să-l mai păstreze cel puțin un sezon pe Joao Cancelo, dar clubul catalan încă nu s-a înțeles cu Al Hilal. Portughezul a fost împrumutat până la finalul sezonului actual de la formația suadită, cu care mai are contract încă un an și care cere acum 8 milioane de euro pentu cedarea sa definitivă sau pentru încă un împrumut pe un sezon.

În lipsa accidentatului Andreas Christensen, Cancelo a bifat 12 prezențe și un gol, în ultimele trei luni. Deși a ajutat echipa să fie lider în La Liga, să câștige Supercopa de Espana și să se califice în sferturile de finală ale Champions League, clubul condus de Joan Laporta l-ar fi sfătuit pe jucător să forțeze rezilierea contractului cu Al Hilal, pentru că nu ar dori să plătească suma respectivă pentru un jucător care va împlini 32 de ani pe 27 mai 2026.

Lusitanul este dorit de managerul Hansi Flick și de directorul sportiv Deco, dar fundașul ar fi reticent să accepte mutarea definitivă, în condițiile în care pe Camp Nou are un salariu de trei ori mai mic decât remunerația din Arabia Saudită (15.5 milioane de euro). Dacă Barcelona nu va plăti suma cerută de Al Hilal, acesta ar putea ajunge la Inter Milano, Juventus sau Fenerbahce, alte cluburi dispuse să achite clauza de transfer.

A mai fost împrumutat o dată la Barca, în 2023

Joao Pedro Cavaco Cancelo (31 de ani) este născut la Barreiro (districtul Setubal) și s-a forma la juniorii cluburilor FC Barreirense și Benfica Lisabona. La nivel de seniori a evoluat pentru Benfica B (2012-2014), Benfica (2014-2015), Valencia (2014-2017), Inter Milano (2017-2018), Juventus (2018-2019), Manchester City (2019-2023), Bayern Munchen (2023), FC Barcelona (2023-2024, împrumutat / 2026, împrumutat) și Al Hilal (2024-2026). Are 64 de selecții și 12 goluri pentru naționala Portugaliei.

În palmaresul său se găsesc Primeira Liga (2013-2014), Serie A (2018-2019), Supercoppa Italiana (2018), Premier League (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023), FA Cup (2022-2023), EFL Cup (2020-2021), Bundesliga (2022-2023), UEFA Nations League (2018-2019), o finală de Euro U21 (2015), dar și includerea în Serie A Team of the Year (2017-2018, 2018-2019), PFA Premier League Team of the Year (2020-2021, 2021-2022), ESM Team of the Year (2020-2021, 2021-2022), UEFA Champions League Fantasy Football Team of the Season (2021-2022) și FIFA FIFPRO World 11 (2022). Poate juca ca fundaș dreapta, mijlocaș dreapta și fundaș stânga și este cotat la 9 milioane de euro.

