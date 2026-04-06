Cu cinci etape rămase din Eredivisie, PSV se află pe prima treaptă a clasamentului, cu 71 de puncte, astfel că Feyenoord, echipa de pe locul doi, care a strâns 54 de puncte, nu o mai poate ajunge din urmă.

Olandezii l-au criticat pe Dennis Man

Dennis Man a fost titular cu Utrecht și a rămas pe teren până în minutul 73 al partidei, când a fost înlocuit cu bosniacul Esmir Bajraktarevic. Fotbalistul român nu a reușit să contribuit cu gol sau pasă decisivă în meciul cu Utrecht, iar olandezii l-au criticat pe Man.

ED.nl i-a acordat nota cinci lui Dennis Man pentru prestația avută.

”PSV îi datorează în mare parte victoria împotriva lui FC Utrecht lui Ismael Saibari, care s-a remarcat clar peste toți ceilalți. El primește nota 9 din partea noastră, în mare parte datorită celor două goluri și unei pase decisive.

Au existat însă și note dezamăgitoare în victoria la limită împotriva echipei din Utrecht. Jerdy Schouten și Dennis Man, care a trebuit să părăsească terenul, au primit nota 5”, a scris publicația olandeză.