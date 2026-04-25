Concret, „Reghe“ poate bifa o premieră incredibilă: câștigarea campionatului, atât în Rwanda, cât și în Sudan. În același sezon! Acest scenariu a prins contur din motivele explicate de Sport.ro aici.

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a ratat marele său obiectiv pentru acest sezon și anume calificarea în semifinalele Champions League , dar se poate consola cu alte două performanțe care prind contur.

Jucătorii lui Reghecampf, curtați din Arabia Saudită

Pe fondul rezultatelor bune din această campanie, cota jucătorilor de la Al-Hilal Omdurman a crescut, în mod spectaculos. Dovadă și faptul că acum au început să ajungă ofertele bănoase pe adresa clubului.

Potrivit presei din Sudan, vedetele lui Reghecampf, Jean Claude din Burundi și Adam Coulibaly din Mali, sunt curtate de Al-Riyadh, grupare din Saudi Pro League unde evoluează și Enes Sali (20 de ani).

„Sunt oferte de 5, 6 milioane de euro“, a confirmat Reghecampf. Pe lângă interesul existent pentru elevii săi, însuși „Reghe“ are o ofertă importantă, de 1,1 milioane de dolari, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.