Reghecampf, în mijlocul unui scandal monstru: „Dați-l afară!“

Problema e că, pe lângă faptul că le-a făcut o surpriză neplăcută celor de la Al-Hilal Omdurman, prin începerea negocierilor cu Belouizdad (Algeria), românul a creat și un scandal monstru. Pentru că, între timp, s-a aflat cum a intrat Reghecampf în contact cu conducătorii clubului din Alger.

Când a plecat de la Esperance Tunis, ce-i drept pe fondul unei nedreptăți, dacă judecăm strict din perspectiva rezultatelor, românul și-a atacat vehement foștii șefi. Acum, la Al-Hilal Omdurman, „Reghe“ și-a pus lumea în cap. Din motivele explicate de Sport.ro aici.

Analistul lui Reghecampf, algerian, l-a pus în legătură cu Belouizdad

Presa africană a descoperit culisele negocierilor purtate între tehnicianul român și cei de la Belouizdad. Iar dezvăluirile sunt incredibile!

Concret, „Reghe“ a fost pus în legătură cu clubul din Algeria prin intermediul analistului său de la Al-Hilal Omdurman, Walid Al-Sharshari (foto, sus). Acesta a aflat că Belouizdad e în căutarea unui alt „principal“, după plecarea neamțului Sead Ramović (47 de ani). Și l-a propus pe Reghecampf, informându-i pe algerieni că tehnicianul din România va rămâne liber de contract, în luna august!

Mai mult decât atât, în cadrul unor schimburi de mesaje cu oficialii de la Belouizdad, analistul lui Reghecampf ar fi jignit clubul Al-Hilal Omdurman!

Cum aceste informații au „transpirat“ și în presa sudaneză, suporterii lui Al-Hilal Omdurman, care oricum nu-l aveau pe Reghecampf la inimă, au luat foc! Și au pornit o campanie masivă, în mediul online, prin care cer demiterea cuplului Reghecampf – Al-Sharshari, considerând că cei doi sunt „trădători“, pentru felul în care au început negocierile cu Belouizdad, deși sunt sub contract cu Al-Hilal Omdurman.