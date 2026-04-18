Reghecampf, în mijlocul unui scandal monstru: „Dați-l afară!“

Pregătindu-și plecarea de la Al-Hilal Omdurman (Sudan), chiar dacă șefii i-au făcut toate poftele, românul a „reușit“ să-și pună suporterii în cap.

Laurențiu Reghecampf are un „talent“ incredibil, de a-și încheia mandatele cu scandal!

Când a plecat de la Esperance Tunis, ce-i drept pe fondul unei nedreptăți, dacă judecăm strict din perspectiva rezultatelor, românul și-a atacat vehement foștii șefi. Acum, la Al-Hilal Omdurman, „Reghe“ și-a pus lumea în cap. Din motivele explicate de Sport.ro aici. 

Problema e că, pe lângă faptul că le-a făcut o surpriză neplăcută celor de la Al-Hilal Omdurman, prin începerea negocierilor cu Belouizdad (Algeria), românul a creat și un scandal monstru. Pentru că, între timp, s-a aflat cum a intrat Reghecampf în contact cu conducătorii clubului din Alger.

Analistul lui Reghecampf, algerian, l-a pus în legătură cu Belouizdad

Presa africană a descoperit culisele negocierilor purtate între tehnicianul român și cei de la Belouizdad. Iar dezvăluirile sunt incredibile!

Concret, „Reghe“ a fost pus în legătură cu clubul din Algeria prin intermediul analistului său de la Al-Hilal Omdurman, Walid Al-Sharshari (foto, sus). Acesta a aflat că Belouizdad e în căutarea unui alt „principal“, după plecarea neamțului Sead Ramović (47 de ani). Și l-a propus pe Reghecampf, informându-i pe algerieni că tehnicianul din România va rămâne liber de contract, în luna august!

Mai mult decât atât, în cadrul unor schimburi de mesaje cu oficialii de la Belouizdad, analistul lui Reghecampf ar fi jignit clubul Al-Hilal Omdurman! 

Cum aceste informații au „transpirat“ și în presa sudaneză, suporterii lui Al-Hilal Omdurman, care oricum nu-l aveau pe Reghecampf la inimă, au luat foc! Și au pornit o campanie masivă, în mediul online, prin care cer demiterea cuplului Reghecampf – Al-Sharshari, considerând că cei doi sunt „trădători“, pentru felul în care au început negocierile cu Belouizdad, deși sunt sub contract cu Al-Hilal Omdurman.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
ARTICOLE PE SUBIECT
„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa
„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa
Reghecampf, îngrozit: arabii i-au dat vestea pe care n-ar fi vrut să o audă!
Reghecampf, îngrozit: arabii i-au dat vestea pe care n-ar fi vrut să o audă!
Reghecampf, distrus: „Un laș cu gândire medievală!“. Românul, în centrul unui scandal monstru
Reghecampf, distrus: „Un laș cu gândire medievală!“. Românul, în centrul unui scandal monstru
Iuliu Mureșan a spus pe cine vrea campioană: ”Doar așa, ca să deranjez anumite persoane”
Iuliu Mureșan a spus pe cine vrea campioană: ”Doar așa, ca să deranjez anumite persoane”
Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2: victorie dramatică pentru ciucani după un final exploziv de meci
Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2: victorie dramatică pentru ciucani după un final exploziv de meci
Gigi Becali îl vrea la FCSB și anunță: ”Mirel Rădoi o să plece”
Gigi Becali îl vrea la FCSB și anunță: ”Mirel Rădoi o să plece”
Chelsea - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Meci decisiv pentru Liga Campionilor
Chelsea - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Meci decisiv pentru Liga Campionilor
Tottenham - Brighton, LIVE pe VOYO, de la 19:30! Echipa lui Radu Drăgușin este obligată să câștige
Tottenham - Brighton, LIVE pe VOYO, de la 19:30! Echipa lui Radu Drăgușin este obligată să câștige
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marotta a numit următorul antrenor de la Inter: „Unul dintre cei mai buni din Europa”

Marotta a numit următorul antrenor de la Inter: „Unul dintre cei mai buni din Europa”

Nota primită de Chivu după ce Inter a mai făcut o victimă în Serie A: ”Mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat asta”

Nota primită de Chivu după ce Inter a mai făcut o victimă în Serie A: ”Mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat asta”

Adrian Șut, crucificat: fostul star al FCSB-ului a ajuns într-o situație oribilă, în Emirate

Adrian Șut, crucificat: fostul star al FCSB-ului a ajuns într-o situație oribilă, în Emirate

Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”

Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”

Gigi Becali se poate felicita că l-a ratat! Căderea abruptă a atacantului pe care îl voia la FCSB

Gigi Becali se poate felicita că l-a ratat! Căderea abruptă a atacantului pe care îl voia la FCSB

MM Stoica, revoltat după vestea aflată de FCSB: „Asta o să fac în semn de protest”

MM Stoica, revoltat după vestea aflată de FCSB: „Asta o să fac în semn de protest”



Gigi Becali îl vrea la FCSB și anunță: ”Mirel Rădoi o să plece”
Gigi Becali îl vrea la FCSB și anunță: ”Mirel Rădoi o să plece”
Iuliu Mureșan a spus pe cine vrea campioană: ”Doar așa, ca să deranjez anumite persoane”
Iuliu Mureșan a spus pe cine vrea campioană: ”Doar așa, ca să deranjez anumite persoane”
Gest emoționant pe Arcul de Triumf în memoria lui Mircea Lucescu, la meciul România - Cipru
Gest emoționant pe Arcul de Triumf în memoria lui Mircea Lucescu, la meciul România - Cipru
Cupa Mondială 2026 | Toate stadioanele care vor găzdui meciuri în SUA, Mexic și Canada
Cupa Mondială 2026 | Toate stadioanele care vor găzdui meciuri în SUA, Mexic și Canada
Continuă telenovela la Barcelona: formația din Premier League, gata să profite
Continuă telenovela la Barcelona: formația din Premier League, gata să profite
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO

stirileprotv Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

stirileprotv Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

stirileprotv O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

