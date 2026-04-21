FCSB are parte de un sezon atipic, după ce echipa a ratat play-off-ul, iar Mirel Rădoi, antrenorul venit să regleze lucrurile la formația „roș-albastră”, ar putea pleca în această vară.

Deși nu a fost făcut încă un anunț oficial în acest sens, turcii susțin că Rădoi și-a dat acordul și mai rămâne doar ca antrenorul să fie prezentat la echipă. După victoria cu Farul Constanța, scor 3-2, Rădoi a fost întrebat despre o eventuală plecare de la FCSB, însă antrenorul nu a oferit un răspuns clar.

Reghecampf, despre posibilitatea de a reveni la FCSB: „Trebuie să plătesc 500.000 de dolari”

Antrenorul lui Al-Hilal Omdurman a fost întrebat dacă ar exista șanse pentru o revenire pe banca FCSB-ului, după plecarea lui Mirel Rădoi.

Reghecampf a explicată că nu i-ar fi ușor să plece de la echipa din Sudan, dar nu ar avea o problemă să lucreze din nou cu Gigi Becali.

„Este dificil pentru că sunt sub contract, iar eu trebuie să plătesc 500.000 de dolari ca să pot să plec pentru o lună de zile. Eu nu mai am contract din vară, dar în momentul de față sunt legat de o echipă și mai am de terminat play-off-ul. Aceeași situație pe care o are Mirel Rădoi o am și eu aici. Aș lăsa echipa în momentul în care trebuie să ridic cupa.

Îți dai seama că dacă vor fi discuții și se va ajunge la o situație de genul ăsta, pentru mine singura echipă pe care aș antrena-o cu sufletul, să spunem așa, în afara faptului că sunt profesionist și mă duc oriunde, dar ești legat de anumite momente din viața ta. Pentru mine singurul club din România pe care aș putea să-l antrenez cu inima este FCSB. Absolut nicio problemă nu am avut să lucrez cu Gigi Becali”, a mai spus Reghecampf, confrom Fanatik.ro.

Cum a răspuns Mirel Rădoi când a fost întrebat despre plecarea de la FCSB

Întrebat dacă a fost ultimul său meci la FCSB, Mirel Rădoi nu a oferit un răspuns clar.

"Nu știu, deocamdată sunt aici. Sunt antrenorul FCSB-ului. Ce o fi de mâine încolo, nu știu. Să ajungem mai întâi cu bine la București. Lucrurile astea, dacă ar trebui discutate, aș face-o mai întâi cu clubul, nu public.

Dacă încercați să mă trageți de limbă, să știți că, în ciuda faptului că nu am Bacalaureat și pentru mulți par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsul și de a da drumul la informații care eu vreau să ajungă publice. Dacă se vor afla, clubul le va afla prima dată. I-am felicitat pe jucători, am discutat unele aspecte despre meci", a spus Rădoi.