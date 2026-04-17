Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a luat cea mai bună decizie profesională, în 2024, atunci când a „migrat“ spre fotbalul african, semnând cu Esperance Tunis.

Chiar dacă prima sa experiență de pe „continentul negru“ n-a fost una chiar fericită din cauza unei nedreptăți, mandatul din Tunisia l-a introdus pe „Reghe“ în circuitul antrenorilor din Africa. Și, având în vedere că rezultatele de la Esperance Tunis au fost foarte bune, românul și-a făcut o cotă excelentă. Dovadă că nici n-a stat mult pe tușă până a semnat următorul contract, în vara anului trecut, cu Al-Hilal Omdurman din Sudan.

La actuala sa echipă, Reghecampf a avut suișuri și coborâșuri. Per total însă, rezultatele au fost de partea sa, în ciuda criticilor pe care le-a primit, în mod repetat, din partea fanilor și jurnaliștilor. De fiecare dată însă, conducerea a făcut „scut“ în jurul lui „Reghe“.

Reghecampf, favorit să preia Chabab Riadhi Belouizdad

Din dorința de a-l avea pe Reghecampf pe bancă și în sezonul următor, sudanezii tocmai au oficializat două mutări pentru a-i face pe plac actualului „principal“. Mai întâi, i-au adus un preparator fizic român, după cum Sport.ro a arătat aici, iar apoi l-au dat afară pe secundul localnic cu care „Reghe“ era „la cuțite“.

Degeaba însă! Pentru că Reghecampf e tentat să părăsească Al-Hilal Omdurman, la finalul contractului său, în august. Motivul? Pentru „Reghe“ a apărut o ofertă mai bună. Impresionați de rezultatele românului în Africa, conducătorii clubului Chabab Riadhi Belouizdad (Algeria) l-au pus pe Reghecampf în capul listei din care îl vor alege pe înlocuitorul neamțului Sead Ramović (47 de ani).

Arabii anunță: contract de 1,1 milioane de dolari pentru Reghecampf

Potrivit presei arabe, negocierile Reghecampf - Belouizdad au început deja și au decurs foarte bine. Fostul antrenor al FCSB-ului e favoritul conducerii, înaintea sud-africanului Pitso Misomane (61 de ani).

În acest moment, Belouizdad e pregătită de interimarul Salim Sebaa, după plecarea neamțului Sead Ramović. Reghecampf, în cazul în care își va da acordul, va prelua echipa din vară pentru startul sezonului viitor.

„Românul Reghecampf are contractul de 1,1 milioane de dolari pe masă. Deocamdată, negocierile sunt în privința staffului cu care Reghecampf ar veni în Algeria. El a cerut ca toți oamenii care sunt cu el acum, la Al-Hilal Omdurman, să fie luați și la Belouizdad. E o cerere cu care algerienii n-au fost de acord, în totalitate. Ei vor ca o parte din stafful noului antrenor să fie formată din localnici“, a notat presa arabă.

Sudanezii „fierb“: i-au făcut toate poftele lui Reghecampf, acum riscă să-l piardă

Faptul că Laurențiu Reghecampf negociază cu algerienii de la Belouizdad s-a aflat și în Sudan. Și a devenit o surpriză neplăcută pentru conducerea lui Al-Hilal Omdurman, după cum a notat un jurnalist localnic.

„În ciuda semnalelor pozitive pe care le-a transmis pentru prelungirea contractului său, Reghecampf a tot amânat semnarea actelor. Acum, devine clar că el a dorit să aibă opțiunea de a părăsi Al-Hilal Omdurman, în cazul apariției unei oferte mai bune. Șefii lui Al-Hilal i-au făcut toate poftele lui Reghecampf, ultima dovadă fiind demiterea secundului său sudanez, Khaled Bakhit. Chiar și așa, acum riscă să-l piardă pe Reghecampf, în condițiile în care tehnicianul român e tentat să meargă în Algeria“, a dezvăluit presa din Sudan.

Belouizdad, o formație titrată în Algeria

Echipa care îl vrea pe Reghecampf ocupă locul 6 în prima ligă din Algeria, în acest moment. Belouizdad e cea mai titrată grupare din capitala Alger cu zece campionate câștigate, nouă cupe, o Cupă a Ligii și două Supercupe.

Așadar, Reghecampf poate lăsa cea mai titrată echipă din Sudan, Al-Hilal Omdurman, pentru a semna cu una dintre cele mai puternice formații din Algeria, obținând și condiții sportive și financiare superioare prin această schimbare.