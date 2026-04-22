Laurențiu Reghecampf (50 de ani) traversează un sezon atipic, cu adevărat memorabil! Practic, la 17 ani după ce și-a început cariera de antrenor, „Reghe“ are parte de o premieră incredibilă.

Concret, românul a început sezonul cu Al-Hilal Omdurman, în campionatul din Rwanda – aici s-a înscris echipa din cauza haosului din Sudan! -, dar îl va încheia revenind acasă, în luna mai, pentru play-off-ul primei ligi din Sudan! Sport.ro a explicat aici cum de a fost posibilă o asemenea situație.

Laurențiu Reghecampf a făcut spectacol la antrenament

Deocamdată, fostul tehnician al FCSB-ului pune la cale un plan complex prin care să facă două loturi de jucători! În principiu, rezervele ar urma să încheie campionatul din Rwanda, sub supravegherea secundului Viorel Dinu, în timp ce prima echipă, condusă de „Reghe“, va juca în întrecerea din Sudan.