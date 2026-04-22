Antrenorul de la Al-Hilal Omdurman (Sudan) a oferit un moment simpatic, în timpul ședinței de pregătire.

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) traversează un sezon atipic, cu adevărat memorabil! Practic, la 17 ani după ce și-a început cariera de antrenor, „Reghe“ are parte de o premieră incredibilă.

Concret, românul a început sezonul cu Al-Hilal Omdurman, în campionatul din Rwanda – aici s-a înscris echipa din cauza haosului din Sudan! -, dar îl va încheia revenind acasă, în luna mai, pentru play-off-ul primei ligi din Sudan! Sport.ro a explicat aici cum de a fost posibilă o asemenea situație.

Laurențiu Reghecampf a făcut spectacol la antrenament

Deocamdată, fostul tehnician al FCSB-ului pune la cale un plan complex prin care să facă două loturi de jucători! În principiu, rezervele ar urma să încheie campionatul din Rwanda, sub supravegherea secundului Viorel Dinu, în timp ce prima echipă, condusă de „Reghe“, va juca în întrecerea din Sudan.

Până să-și finalizeze planurile, Reghecampf a oferit un moment spectaculos, la ultimul antrenament al celor de la Al-Hilal Omdurman. Fără să știe că e filmat, românul a început să țină... duble. Și, spre lauda sa, a jonglat cu balonul cu o ușurință admirabilă, după cum se poate vedea aici. 

Clipul cu Laurențiu Reghecampf, distribuit de arabii de la Al-Hilal Omdurman, s-a viralizat în mediul online, fanii admirând abilitățile tehnice ale antrenorului român.

Cât timp a jucat fotbal, Laurențiu Reghecampf a fost un fundaș de bandă și, în momentul de vârf al carierei sale, a evoluat pentru echipe din Germania, precum Energie Cottbus sau Kaiserslautern.

Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
Laurențiu Reghecampf la FCSB?! Răspunsul neașteptat al antrenorului: „Nu am avut nicio problemă să lucrez cu Gigi Becali”
Reghecampf, în mijlocul unui scandal monstru: „Dați-l afară!“
Reghecampf, ce lovitură! Are contractul de 1,1 milioane de dolari pe masă! „E favoritul conducerii“
"Bunicuța" Venus Williams se face de râs. Nu a mai câștigat un meci din iulie 2025!
Simona Halep, „vânată” de Aryna Sabalenka, la Madrid: îi poate sufla un record istoric în WTA
Cesc Fabregas a numit dezavantajul pe care l-a avut în meciul cu Interul lui Cristi Chivu: „Nu este ușor”
Dragoș Bucur, diseară, la Visuri la cheie: „A devenit mama în diverse etape ale vieții. Ultima oară când avea aproape 70 de ani”
VIDEO cu rezumatul meciului Inter Milano - Como 3-2 (VOYO)
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei

Simona Halep, „vânată” de Aryna Sabalenka, la Madrid: îi poate sufla un record istoric în WTA
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
„Comoara“ lui Becali: „Valorează 200 de milioane de euro acum!“
VIDEO cu rezumatul meciului Inter Milano - Como 3-2 (VOYO)
Cesc Fabregas a numit dezavantajul pe care l-a avut în meciul cu Interul lui Cristi Chivu: „Nu este ușor”
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

