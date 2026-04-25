Ce a fost și ce a ajuns! Iată o vorbă care descrie perfect situația în care se află fosta mare speranță a fotbalului românesc, jucătorul pe care Gheorghe Hagi a luat 2,780,000 de euro, în momentul transferului său, de la Farul la FC Dallas.
Vorbim despre Enes Sali (20 de ani), aripa care și-a făcut debutul în naționala României la 15 ani, 8 luni și 22 de zile! Se întâmpla pe 14 noiembrie 2021, într-o partidă cu Liechtenstein (2-0) în preliminariile Mondialului din 2022.
Astăzi, la patru ani și jumătate distanță, Enes Sali se zbate la un nivel incredibil de scăzut. La Al-Riyadh, împrumutat de la FC Dallas, după ce n-a jucat nici măcar un meci pentru formația americană, în Major League Soccer!
Enes Sali, tot mai aproape de retrogradare în liga a doua saudită!
Singura consolare a lui Enes Sali, la ora actuală, e că joacă, în mod constant, la Al-Riyadh. Inclusiv aseară, el a fost titularizat în meciul cu Al-Hazm din deplasare. Pierdut de echipa sa cu 1-2.
Enes Sali a rămas pe teren până în minutul 71 și a fost notat de Flashscore cu 6,8. Media echipei sale a fost de 6,4. La un moment dat, fostul internațional român a avut și o mare ocazie de gol, însă șutul său a trecut agonizant pe deasupra porții, după cum se poate vedea mai jos.
După înfrângerea cu Al-Hazm, a 16-a pentru Al-Riyadh în 29 de etape, echipa a mai făcut un pas spre liga secundă. Cu cinci runde înainte de final, Al-Riyadh ocupă locul 16, fiind la trei puncte de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în Saudi Pro League.
În acest sezon, Enes Sali a avut 11 apariții, în Saudi Pro League, adunând 1 pasă de gol, în 499 de minute pe teren.