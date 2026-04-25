Ce a fost și ce a ajuns! Iată o vorbă care descrie perfect situația în care se află fosta mare speranță a fotbalului românesc, jucătorul pe care Gheorghe Hagi a luat 2,780,000 de euro, în momentul transferului său, de la Farul la FC Dallas.

Vorbim despre Enes Sali (20 de ani), aripa care și-a făcut debutul în naționala României la 15 ani, 8 luni și 22 de zile! Se întâmpla pe 14 noiembrie 2021, într-o partidă cu Liechtenstein (2-0) în preliminariile Mondialului din 2022.

Astăzi, la patru ani și jumătate distanță, Enes Sali se zbate la un nivel incredibil de scăzut. La Al-Riyadh, împrumutat de la FC Dallas, după ce n-a jucat nici măcar un meci pentru formația americană, în Major League Soccer!