Laurențiu Reghecampf (50 de ani) are o carieră de 17 ani în antrenorat, însă mandatul său de acum, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), l-a pus în niște situații de care nu se lovise niciodată.

Un singur exemplu, în acest sens, vorbește de la sine: deși a ajuns la cea mai iubită echipă din Sudan din vara anului trecut, „Reghe“ n-a avut niciun meci în această țară! De fapt, românul a aterizat în Sudan doar cu prilejul semnării contractului. Apoi, a făcut turul Africii cu echipa sa, însă numai acasă n-a jucat!

Laurențiu Reghecampf va fi trimis în Sudan, țară lovită de război și de un dezastru sanitar

La scurt timp după numirea lui Reghecampf la Al-Hilal Omdurman, această formație și-a stabilit cartierul general, la Kigali, în Rwanda. Asta deoarece situația de acasă e catastrofală, de-a dreptul!

În Sudan, a făcut ravagii un război civil. Și, din acest motiv, țara se confruntă acum cu un dezastru sanitar. Despre care a scris, pe larg, jurnalistul Mahdi Daoud Al-Khalifa. Iată relatarea ziaristului sudanez despre ce se întâmplă în această țară africană.

„Epidemii pe timp de război: când cadavrele cetățenilor sudanezi se transformă în câmp de luptă. Într-o țară care <<sângerează>> din cauza unui război fără sens, epidemiile apar și se înmulțesc după gloanțele trase în toate direcțiile. De la Omdurman până la Al-Jazirah și Darfur, spitalele nu mai fac față, pur și simplu. Sistemul sanitar e în colaps. Tuberculoza, febra dengue, holera și malaria. Iată bolile care se răspândesc, făcând victime printre oamenii epuizați, înfometați. În fața acestui dezastru, o liniște totală din partea iresponsabililor care sunt implicați în acest conflict sângeros“, a scris jurnalistul sudanez.

Problema lui Reghecampf e că, în curând, va fi nevoit să-și antreneze echipa în Sudan! Pentru că, la începutul anului, în ianuarie, campionatul intern s-a reluat. Într-o primă fază, Al-Hilal Omdurman și-a trimis echipa secundă în întrecerea internă. Prima echipă, condusă de Reghecampf, a rămas în Rwanda și a jucat în prima ligă din această țară.

Acum însă, șefii lui Al-Hilal Omdurman au luat o decizie oficială: prima echipă se va muta, la Khartoum (Sudan), pentru a participa în play-off-ul campionatului intern. Partidele rămase din Rwanda, unde echipa e pe primul loc, vor fi disputate de Al-Hilal Omdurman II!

Această decizie e o veste proastă pentru Reghecampf, care a „driblat“ până acum șederea în Sudan pe o perioadă îndelungată. Acum însă, românul nu va avea încotro. Pentru că va fi obligat să meargă într-o țară de care mulți au fugit, în ultimii ani.

Potrivit presei din Sudan, play-off-ul primei ligi din această țară va începe în luna mai. Ceea ce înseamnă că „Reghe“ și elevii săi vor merge în Sudan, în următoarele zile.