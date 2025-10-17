În mod cert, Laurențiu Reghecampf nu se plictisește în Africa! Pentru că a ajuns la Al-Hilal Omdurman, unde numele său e pe buzele tuturor – din motive nedorite, după cum sport.ro a arătat aici -, iar nivelul fotbalului sudanez e cu adevărat șocant, dacă ne luăm după dezvăluirile specialiștilor.

Iar când n-are probleme legate de Sudan și de Al-Hilal Omdurman, „Reghe“ se lovește de incidentele care se petrec în alte țări africane. Cum s-a întâmplat acum, în Kenya, după cum sport.ro a explicat aici.

CAF a decis: Police FC – Al-Hilal Omdurman cu porțile închise

Pe măsură ce trec orele, apar noi informații despre dezastrul de la funeraliile lui Raila Odinga, fost prim-ministru al Keniyei. Potrivit BBC, cel puțin trei oameni și-au pierdut viețile, după ce forțele de ordine au tras în mulțime pe stadionul „Nyayo“, cel care va găzdui, astăzi (ora 15.00), meciul Police FC – Al-Hilal Omdurman din turul 2 preliminar Champions League.

Imediat după aceste incidente, Confederația Africană de Fotbal (CAF) a luat o prima decizie: antrenamentul oficial al celor de la Al-Hilal Omdurman, care ar fi trebuit să fie condus de „Reghe“ ieri, a fost anulat. Mai mult decât atât, brigada de arbitri, care ar fi trebuit să facă o inspecție a arenei, a fost nevoită să-și anuleze vizita, după incidentele petrecute, ieri.

Chiar dacă, la un moment dat, s-a vorbit despre amânarea meciului Police FC – Al-Hilal Omdurman, cel puțin pentru 24 de ore, acest scenariu a ieșit din discuție. În primul rând, pentru că sudanezii s-au opus vehement.

Decizia finală, în privința jocului, tocmai a fost luată. Confederația Africană de Fotbal (CAF) a anunțat că prima manșă din turul 2 preliminar Champions League se va juca pe „Nyayo National Stadium“, conform programării, însă cu porțile închise.

Așadar, de la ora 15.00, Laurențiu Reghecampf va disputa primul meci din această dublă care îi va decide viitorul, la Al-Hilal Omdurman. Returul e programat pentru 24 octombrie, la Benghazi (Libya), în condițiile în care gruparea din Sudan e lipsită de avantajul terenului propriu din motivele explicate de sport.ro aici.

Dacă va rata calificarea după această dublă, „Reghe“ riscă demiterea, la doar trei luni după numirea sa, la Al-Hilal Omdurman!

