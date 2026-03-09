Federația Moldovenească de Fotbal a anunțat astăzi decesul fostului selecționer de peste Prut, turcul Engin Firat:

”Cu profundă tristeţe am primit vestea despre trecerea în neființă a lui Engin Firat, fostul selecționer al Naționalei Moldovei.

Pe 29 octombrie 2019 a fost numit antrenor principal al selecționatei Moldovei. A debutat la timona reprezentativei noastre pe 15 noiembrie 2019 într-un meci contra Franței, campioana mondială în exercițiu. În total, a pregătit Naționala în 11 partide.

Federaţia Moldovenească de Fotbal exprimă sincere condoleanţe şi sentimente de compasiune rudelor, prietenilor, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Engin Firat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Antrenorul a decedat subit pe aeroportul din Istanbul

Mai multe detalii a oferit publicația MoldFootball:

”Specialistul turc Engin Firat a decedat la vârsta de 55 de ani. Conform informațiilor din presa străină, cauza decesului a fost un atac de cord survenit în aeroportul din Istanbul.

Se anunță că antrenorul și-a pierdut cunoștința în timpul unei escale în aeroportul din Istanbul, în timp ce călătorea din Beirut către orașul Adana din Turcia. La scurt timp după aceasta, medicii i-au constatat decesul.

Firat a fost antrenorul naționalei Moldovei din octombrie 2019 până în decembrie 2020. Ulterior, a lucrat ca antrenor principal al naționalei Kenyei (2021 - 2024), iar din 8 februarie a preluat conducerea clubului libanez Nejmeh.

Portalul Moldfootball.com exprimă sincere condoleanțe familiei și apropiații lui Engin Firat”.

Engin Firat a lucrat și la naționalele din Iran și Kenya

Născut în 1970 în Istanbul, Firat a antrenat, de-a lungul timpului, la Eintracht Frankfurt, Fenerbache, în Iran (a fost și secund la națională), Coreea de Sud, SUA sau Kenya (unde a fost în două rânduri selecționer).

La data decesului, o pregătea pe Nejmeh SC din Liban.

În 2009, Engin Firat a fost desemnat cel mai bun antrenor turc din străinătate.