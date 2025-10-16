Laurențiu Reghecampf va afla, înainte de finalul lunii octombrie, dacă va mai avea un loc de muncă, începând cu noiembrie. Pentru că, după ce a „driblat“ demiterea în septembrie, el a fost informat că viitorul său, la Al-Hilal Omdurman, depinde de dubla cu Police FC din Kenya.

Tehnicianul român a avut la dispoziție trei săptămâni, pentru a pregăti aceste meciuri din turul II preliminar Champions League. Mâine, de la ora 15.00, ora României, prima manșă se va juca, la Nairobi. Returul va avea loc, la Benghazi (Libia), pe 24 octombrie, în condițiile în care Al-Hilal Omdurman nu poate evolua pe teren propriu, în Sudan, din cauza unei situații catastrofale aici.

Gură de oxigen pentru Reghecampf: jucătorii săi, menajați la națională

Înaintea dublei cu Police FC, „Reghe“ a primit, mai întâi, o veste proastă. Pentru că a avut zece jucători convocați la naționala Sudanului pentru meciurile cu Mauritania (0-0) și DR Congo (0-1) din preliminariile Mondialului din 2026.

Așadar, tehnicianul român a fost nevoit să pregătească partidele cu Police FC fără o echipă întreagă la dispoziție. Consolarea lui Reghecampf a constat însă în faptul că, la doilea meci al naționalei, DR Congo – Sudan, scor 1-0, selecționerul James Kwesi Appiah a folosit doar trei fotbaliști de la Al-Hilal Omdurman, în condițiile în care calificarea pentru turneul final a fost deja compromisă.

Așadar, „Reghe“ se poate baza, mâine, pe niște jucători odihniți. Pentru că partida DR Congo – Sudan s-a jucat marți, iar dacă selecționerul Appiah ar fi folosit mai mulți jucători de la Al-Hilal Omdurman, atunci aceștia ar fi fost nevoiți să bifeze două partide extrem de solicitante, ambele în deplasare, în descurs de doar 3 zile!

Din fericire pentru „Reghe“ și Al-Hilal Omdurman, această situație a fost evitată.

Reghecampf, cu sabia deasupra capului

Vestea proastă e că, potrivit presei arabe, situația lui Reghecampf rămâne extrem de dificilă, în Sudan. Pentru că, deși a fost reconfirmat în funcție, presiunea publică asupra sa e uriașă din cauza prestațiilor slabe de până acum.

În acest context, pericolul demiterii rămâne pentru „Reghe“, în cazul eliminării după dubla cu Police FC din Kenya.

„Al-Hilal Omdurman are șase participări consecutive în grupele Champions League. Dacă această serie va fi întreruptă, atunci Laurențiu Reghecampf va plăti imediat prin pierderea postului său“, au notat jurnaliștii din Sudan.

