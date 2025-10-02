Reghecampf, disperat: ce le-a spus arabilor pentru a-și salva postul în Sudan

Amir Kiarash
Tehnicianul român de 50 de ani a fost pe punctul de a fi demis, la scurt timp după o calificare chinuită, în turul 2 preliminar Champions League.

Laurentiu ReghecampfsudanAl-Hilal Omdurman
Laurențiu Reghecampf trăiește periculos, la Al-Hilal Omdurman! Practic, în mai puțin de două luni, el a ajuns să stea cu sabia deasupra capului, înainte de fiecare dublă decisivă, în preliminariile Champions League.

Și, potrivit ultimele informații din presa din Sudan, rămânerea românului în funcție depinde de intrarea echipei în grupele competiției. Acest obiectiv a fost setat, în urma ședinței în care s-a pus în discuție chiar demiterea lui „Reghe“ încă de pe acum!

Omul care l-a salvat pe Reghecampf

Puși în fața presiunii publicului, în condițiile în care fanii au cerut „decapitarea“ imediată a lui Reghecampf, pe fondul jocului foarte slab, șefii clubului Al-Hilal Omdurman au analizat această opțiune.

În ședința lor, susținătorul numărul 1 al lui „Reghe“ a fost vicepreședintele Ibrahim Al-Aliqi (foto, sus). Adică, omul care a negociat cu tehnicianul român și a apărut în pozele prezentării sale. Al-Aliqi a reușit să câștige timp pentru omul său, convingându-și colegii din board-ul clubului ca situația lui Reghecampf să fie reevaluată după dubla cu Police FC (Kenya) din turul 2 preliminar Champions League. Meciurile sunt programate pentru 18 și 25 octombrie.

Promisiunea lui Reghecampf: „Greul a trecut!“

În rămânerea lui „Reghe“ în funcție a contat și angajamentul său în fața conducerii. Concret, el a insistat că, după primele sale opt partide – 3 victorii, 4 egaluri, 1 înfrângere – de acum jocul echipei se va îmbunătăți vizibil. Pentru că jucătorii vor trece peste oboseala acumulată în perioada de pregătire și vor fi în stare să pună în practică ideile tactice.

Pot să spun că am depășit deja cea mai dificilă etapă cu Al-Hilal Omdurman. A fost etapa construcției. Acum, pot să fiu mai liniștit și mai optimist. Am tot ce trebuie la dispoziție pentru a forma o echipă competitivă, care să-și atingă obiectivul în Liga Campionilor“, a spus Reghecampf pentru a-și convinge șefii că merită să meargă pe mâna sa, în continuare.

Chiar și așa, dubla cu Police FC (Kenya) va determina soarta lui „Reghe“, la Al-Hilal Omdurman pe termen lung.

Soarta lui Reghecampf, decisă în Africa: decizia arabilor, în fața furiei fanilor
„Reghecampf, trezește-te!“: viralul zilei, în Sudan, umilitor pentru fostul antrenor al FCSB-ului
Prima decizie a lui Reghecampf, în fața furiei fanilor: arabii, fără cuvinte!
FCSB – Young Boys se joacă pe bani mulți: sumele puse în joc, imense!
Gabi Balint a răbufnit după ce VAR-ul a anulat golul lui PSV, în care Dennis Man a fost magistral: ”Nu e normal așa ceva”
Atenție, FCSB! Căpitanul a dezvăluit marea slăbiciune a lui Young Boys: ”Mă îngrijorează!”
Eduard Ionescu, eliminat în optimi la China Smash 2025
Olăroiu, în fața unui moment istoric: doar un singur om a mai reușit așa ceva, în Emirate
Omul care i-a vandalizat palatul lui Becali zace bătut! A ajuns la IML și are nevoie de 7 zile de îngrijiri

"Nu jucați cu Ngezana!" Apel disperat după pedeapsa dictată de FIFA

Revenire de senzație în fotbalul românesc: ”Asta vrea să facă”

Cum au numit elvețienii Arena Națională, înainte de meciul lui Young Boys contra lui FCSB

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute în Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost îngenuncheată de PSG: "Asta se întâmplă când nu poți ține ritmul"



FCSB – Young Boys se joacă pe bani mulți: sumele puse în joc, imense!
Atenție, FCSB! Căpitanul a dezvăluit marea slăbiciune a lui Young Boys: ”Mă îngrijorează!”
Gabi Balint a răbufnit după ce VAR-ul a anulat golul lui PSV, în care Dennis Man a fost magistral: ”Nu e normal așa ceva”
Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”
Olăroiu, în fața unui moment istoric: doar un singur om a mai reușit așa ceva, în Emirate
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
„Reghe“, altă problemă în Sudan: „Are două variante“
„Cutremur“ în Sudan: „Reghecampf poate pleca!“. Ce a cerut românul, șocant pentru arabi
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
stirileprotv Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

