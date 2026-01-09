GALERIE FOTO Reacție „ceaușistă” a Federației Kenyene de Tenis, după wildcardul suspect acordat în turneul ITF din Nairobi

Reacție &bdquo;ceaușistă&rdquo; a Federației Kenyene de Tenis, după wildcardul suspect acordat &icirc;n turneul ITF din Nairobi Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Federația Kenyană de Tenis a reacționat la meciul rușinos, derulat la Nairobi, miercuri, 7 ianuarie 2026.

TAGS:
Hajar AbdelkaderwildcardviralTenis ITFkenya
Din articol

Cazul Abdelkader” a ajuns în atenția Federației Internaționale de Tenis, după ce imaginile neverosimile din timpul partidei Hajar Abdelkader - Lorena Schaedel - desfășurate într-un turneu ITF W35 din Kenya - s-au viralizat pe rețelele sociale.

Deținătoare a unui wildcard acordat în condiții suspecte, Hajar Abdelkader din Egipt a arătat deficiențe grave în a înțelege regulile tenisului și a sfârșit pierzând meciul cu 6-0, 6-0, în doar 37 de minute.

Federația Egipteană declară că nu o are înregistrată pe Hajar Abdelkader ca jucătoare de tenis

Abdelkader a câștigat doar trei puncte, două prin duble greșeli comise de germanca - ocupantă a locului 1026 în clasamentul WTA - și unul printr-o eroare neforțată comisă de adversară.

Federația Kenyană de Tenis a admis că Hajar Abdelkader nu ar fi trebuit să aibă drept de joc în această competiție ITF, printr-un comunicat care pare umplut cu vorbe goale: „Federația a luat act de acest eveniment și se va asigura că această extrem de rară întâmplare nu va mai avea loc din nou. Federația Kenyană rămâne devotată corectitudinii, transparenței și integrității competiției, dar și dezvoltării continue a tenisului din Kenya, din Africa de Est și din întregul continent african,” a anunțat organizația tenisului din Kenya, potrivit BBC.

A câștigat trei puncte, dar doar prin greșelile adversarei

Federația Egipteană de Tenis a replicat transmițând aceleiași surse că Hajar Abdelkader nu a fost niciodată înregistrată ca jucătoare de tenis și nu cunoaște modul în care invitația de joc i-a fost acordată acesteia.

În circuitele profesioniste de tenis, wildcardurile nu pot fi achiziționate, iar o astfel de acțiune constituie o infracțiune penalizată de Programul Anti-Corupție al Tenisului, dar și de ITF, ATP și WTA.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bătută de soț, o femeie din Craiova a cerut ajutor unui străin, pe internet, care a alertat Poliția și a salvat-o
Bătută de soț, o femeie din Craiova a cerut ajutor unui străin, pe internet, care a alertat Poliția și a salvat-o
ULTIMELE STIRI
OUT de la Steaua! Daniel Oprița taie &icirc;n carne vie: &rdquo;Nu mai avem nevoie de serviciile lui&rdquo;
OUT de la Steaua! Daniel Oprița taie în carne vie: ”Nu mai avem nevoie de serviciile lui”
Ștefan Baiaram a dezvăluit campionatul &icirc;n care vrea să ajungă
Ștefan Baiaram a dezvăluit campionatul în care vrea să ajungă
OUT de la CFR Cluj! A jucat doar 87 de minute &icirc;n Superligă și s-a &icirc;ntors &icirc;n Italia: &bdquo;Bine ai revenit!&rdquo;
OUT de la CFR Cluj! A jucat doar 87 de minute în Superligă și s-a întors în Italia: „Bine ai revenit!”
Devis Epassy luptă pentru semifinalele Cupei Africii! Meci teribil pentru portarul lui Dinamo
Devis Epassy luptă pentru semifinalele Cupei Africii! Meci teribil pentru portarul lui Dinamo
Rom&acirc;nia va găzdui &icirc;n acest an Campionatul Mondial de junioare la handbal
România va găzdui în acest an Campionatul Mondial de junioare la handbal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
AC Milan - Genoa 1-1 | Stanciu a ratat penalty la ultima fază! Chivu a primit o m&acirc;nă de ajutor de la &bdquo;grifonii&rdquo; lui Dan Șucu

AC Milan - Genoa 1-1 | Stanciu a ratat penalty la ultima fază! Chivu a primit o mână de ajutor de la „grifonii” lui Dan Șucu

Mirel Rădoi și-a găsit echipă!

Mirel Rădoi și-a găsit echipă!

Gigi Becali i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut: &rdquo;Am vorbit cu Meme&rdquo;

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut: ”Am vorbit cu Meme”

&Icirc;ncă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli

Încă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

A renunțat la bani frumoși să plece de la FCSB: &bdquo;Conducerea a decis&rdquo;

A renunțat la bani frumoși să plece de la FCSB: „Conducerea a decis”



Recomandarile redactiei
Ștefan Baiaram a dezvăluit campionatul &icirc;n care vrea să ajungă
Ștefan Baiaram a dezvăluit campionatul în care vrea să ajungă
OUT de la Steaua! Daniel Oprița taie &icirc;n carne vie: &rdquo;Nu mai avem nevoie de serviciile lui&rdquo;
OUT de la Steaua! Daniel Oprița taie în carne vie: ”Nu mai avem nevoie de serviciile lui”
OUT de la CFR Cluj! A jucat doar 87 de minute &icirc;n Superligă și s-a &icirc;ntors &icirc;n Italia: &bdquo;Bine ai revenit!&rdquo;
OUT de la CFR Cluj! A jucat doar 87 de minute în Superligă și s-a întors în Italia: „Bine ai revenit!”
Florin Manea face un anunț-bombă despre viitorul lui Radu Drăgușin: &rdquo;S-ar putea face transferul definitiv &icirc;n această iarnă!&rdquo;
Florin Manea face un anunț-bombă despre viitorul lui Radu Drăgușin: ”S-ar putea face transferul definitiv în această iarnă!”
Primul trofeu c&acirc;știgat de antrenorul Cristian Chivu!
Primul trofeu câștigat de antrenorul Cristian Chivu!
Alte subiecte de interes
Cel mai rușinos wildcard văzut vreodată &icirc;n tenis: nu știa nici de pe ce parte să servească mingea. Scene ireale
Cel mai rușinos wildcard văzut vreodată în tenis: nu știa nici de pe ce parte să servească mingea. Scene ireale
Nu doar Halep a primit &bdquo;ignore.&rdquo; Australienii au refuzat să acorde wildcard unei foste campioane la Melbourne
Nu doar Halep a primit „ignore.” Australienii au refuzat să acorde wildcard unei foste campioane la Melbourne
Nemaivăzut! S-a inventat a patra suprafață de joc: cum arată tenisul jucat pe gheață&nbsp;
Nemaivăzut! S-a inventat a patra suprafață de joc: cum arată tenisul jucat pe gheață 
Nu se pune nimeni cu partenera lui Roberto Firmino! Apariții fierbinți pe rețelele social media
Nu se pune nimeni cu partenera lui Roberto Firmino! Apariții fierbinți pe rețelele social media
După sute de meciuri &icirc;n fotbalul mare, Diego Forl&aacute;n s-a apucat de tenis profesionist: cum se descurcă uruguayanul
După sute de meciuri în fotbalul mare, Diego Forlán s-a apucat de tenis profesionist: cum se descurcă uruguayanul
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Jaqueline Cristian, după ce a pierdut finala turneului ITF W100 de la Valencia&nbsp;
Ce se întâmplă cu Jaqueline Cristian, după ce a pierdut finala turneului ITF W100 de la Valencia 
CITESTE SI
C&acirc;nd scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea &icirc;n următoarele patru săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Prințesa Kate &icirc;mplinește 44 de ani. Cum a devenit una dintre cele mai respectate figuri regale. GALERIE FOTO

stirileprotv Prințesa Kate împlinește 44 de ani. Cum a devenit una dintre cele mai respectate figuri regale. GALERIE FOTO

T&acirc;nărul de 25 de ani, internat la Spitalul Județean Buzău, ar fi murit din cauza unui cheag de s&acirc;nge. Ancheta continuă

stirileprotv Tânărul de 25 de ani, internat la Spitalul Județean Buzău, ar fi murit din cauza unui cheag de sânge. Ancheta continuă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!