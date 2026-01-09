„Cazul Abdelkader” a ajuns în atenția Federației Internaționale de Tenis, după ce imaginile neverosimile din timpul partidei Hajar Abdelkader - Lorena Schaedel - desfășurate într-un turneu ITF W35 din Kenya - s-au viralizat pe rețelele sociale.

Deținătoare a unui wildcard acordat în condiții suspecte, Hajar Abdelkader din Egipt a arătat deficiențe grave în a înțelege regulile tenisului și a sfârșit pierzând meciul cu 6-0, 6-0, în doar 37 de minute.

Federația Egipteană declară că nu o are înregistrată pe Hajar Abdelkader ca jucătoare de tenis

Abdelkader a câștigat doar trei puncte, două prin duble greșeli comise de germanca - ocupantă a locului 1026 în clasamentul WTA - și unul printr-o eroare neforțată comisă de adversară.

Federația Kenyană de Tenis a admis că Hajar Abdelkader nu ar fi trebuit să aibă drept de joc în această competiție ITF, printr-un comunicat care pare umplut cu vorbe goale: „Federația a luat act de acest eveniment și se va asigura că această extrem de rară întâmplare nu va mai avea loc din nou. Federația Kenyană rămâne devotată corectitudinii, transparenței și integrității competiției, dar și dezvoltării continue a tenisului din Kenya, din Africa de Est și din întregul continent african,” a anunțat organizația tenisului din Kenya, potrivit BBC.

