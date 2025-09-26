Dacă acum zece ani, când era pe val cu FCSB și se bătea cu granzii Europei, precum Ajax și Chelsea, cineva ar fi zis că Laurențiu Reghecampf va antrena în Sudan, probabil, acel om ar fi fost considerat un nebun.

La vremea respectivă, despre „Reghe“ se vorbea ca fiind un potențial candidat pentru funcția de selecționer. Din păcate pentru el, anii au trecut și, din cauza unor alegeri greșite, plus asocieri cu personaje toxice, antrenorul aflat pe val și-a făcut praf cota și imaginea. Iar astăzi, îl regăsim pe Laurențiu Reghecampf tocmai în Sudan. Într-o „zona crepusculară“ a fotbalului.

„Jucătorii sudanezi sunt departe de cerințele fotbalului modern“

Drama lui „Reghe“ e că într-o țară de care fug toți, cu grave probleme sociale, economice și sanitare, el a devenit „sacul de box“ al criticilor. În timp record! Pentru că, deși n-are nici două luni la Al-Hilal Omdurman, deja se vorbește despre iminenta concediere a tehnicianului român!

În acest context, jurnalistul Jamal Eissa a publicat un text prin care și-a asumat rolul de apărător al lui „Reghe“. Ziaristul sudanez a insistat că lucrurile nu merg la Al-Hilal Omdurman, nu din cauza antrenorului român, ci pentru că acesta are la dispoziție niște jucători rupți de realitatea fotbalului modern.

„Problema e că lotul lui Al-Hilal Omdurman n-a fost format pe baza unor principii ale fotbalului actual, care se joacă la nivel internațional. În jocul de astăzi, toată echipa atacă și toată echipa e implicată în faza defensivă, atunci când se pierde mingea. Ei bine, la Al-Hilal sunt cel puțin doi jucători titulari incapabili de așa ceva. Nu e posibil ca mereu antrenorul să fie de vină la Al-Hilal. E timpul să ne uităm la jucătorii noștri, mai ales la cei sudanezi, care sunt foarte departe de cerințele fotbalului modern“, și-a început analiza Jamal Eissa.

„Fundașul stătea pe teren, departe de minge, și căsca“

Pentru a-și întări afirmațiile, acesta a venit și cu niște exemple concret, teribile de-a dreptul, care descriu decorul dezolant în care a ajuns să activeze „Reghe“.

„Noi cerem rezultate imediate de la Reghecampf, dar adevărul e că el a ajuns într-un fotbal în care formarea jucătorilor are lacune mari. De aceea, vedem des fotbaliști sudanezi statici pe teren. Rămâne elocventă faza cu un fundaș de la Al Merreikh (n.r. – al doilea cel mai popular club din Sudan, după Al-Hilal Omdurman) care stătea departe de joc și căsca pe teren. Ăsta e nivelul jucătorului sudanez, în marea majoritate a cazurilor. Așadar, problema de la Al-Hilal Omdurman nu ține de Reghecampf sau de metodele lui de lucru. Soluția nu e concedierea lui, ci aducerea unor jucători ceruți de el, capabili să practice un fotbal modern. Din păcate, în ultimii ani, conducerea lui Al-Hilal și-a făcut un obicei greșit: mai întâi, aduce jucătorii, face transferurile, apoi angajează un antrenor. Iar acest antrenor, odată instalat pe bancă, vede că cei mai mulți jucători pe care îi are în lot sunt rupți de realitatea fotbalului modern“, a concluzionat Jamal Eissa.

