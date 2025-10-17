Ca și cum situația catastrofală care există în Sudan, de unde e Al-Hilal Omdurman, nu era o problemă suficient de mare pentru Laurențiu Reghecampf (50 de ani), acum el asistă la un episod deosebit de grav, în Kenya!

Delegația celor de la Al-Hilal Omdurman e la Nairobi, capitala țării unde, astăzi, de la ora 15.00, ora României, ar trebui să se joace partida Police FC – Al-Hilal Omdurman. Teoretic! Pentru că, în realitate, disputarea meciului e „în aer“, la ora actuală!

Revoltă și focuri de armă pe stadion!

„Nyayo National Stadium“, o arenă de 18.000 de locuri, ar trebui să găzduiască confruntarea Police FC – Al-Hilal Omdurman, în prima manșă din turul 2 preliminar Champions League. Problema e că, ieri, cu 24 de ore înainte de meci, aici au avut loc incidente deosebit de grave!

La funeraliile fostului premier din Kenya, Raila Odinga, a ieșit un haos de nedescris! Susținătorii lui Odinga, care provenea din partida aflată în opoziție în Kenya, s-au bătut cu forțele de ordine. Pentru a ține situația sub control, polițiștii au dat cu gaze lacrimogene și au tras focuri de armă de avertisment!

Imediat după această situație alarmantă, clubul Police FC a publicat un scurt comunicat: „În urma incidentelor de astăzi, suntem în contact permanent cu autoritățile, cu Federația de Fotbal din Kenya și cu reprezentanții Confederației Africane de Fotbal. Disputarea meciului cu Al-Hilal Omdurman ține de aprobarea acestor foruri. În plus, căutăm un stadion potrivit pentru a găzdui acest meci“.

Sudanezii refuză amânarea

Așadar, în acest moment, meciul Police FC – Al-Hilal Omdurman riscă să fie amânat din cauza situației din Kenya. Doar că, potrivit declarațiilor oficiale, sudanezii nici nu vor să audă de așa ceva!

„Delegația noastră e în siguranță, la Nairobi. Urmărim situația din capitala Keniyei. Ținem legătură cu observatorul Confederației Africane de Fotbal care, la rândul său, monitorizează situația. Am respins cererea clubului din Kenya, pentru amânarea meciului cu 24 de ore. De asemenea, refuzăm disputarea meciului pe un alt stadion, fără acordul Confederației Africane de Fotbal“, a transmis Al-Hilal Omdurman.

Pentru a sublinia că echipa refuză amânarea meciului, Hassan Ali Issa, secretarul general al clubului lui Reghecampf, a explicat că Al-Hilal Omdurman are deja bătut în cuie programul plecării din Kenya.

„Vom părăsi Nairobi, sâmbătă dimineață, cu destinația Benghazi (Libya), unde trebuie să găzduim noi returul cu Police FC. Așadar, încă o dată, respingem orice amânarea a meciului tur“, a spus Hassan Ali Issa.

În ciuda acestor afirmații făcute de sudanezi, varianta amânării meciului Police FC – Al-Hilal Omdurman rămâne în picioare, potrivit presei africane. O decizie oficială, în acest sens, va fi luată de Confederația Africană de Fotbal, în următoarele ore.

