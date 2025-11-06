Mirel Rădoi s-a amuzat la conferința de presă de dinaintea partidei Rapid Viena - Universitatea Craiova pe seama unui potențial „spion” al austriecilor. Duelul contând pentru etapa a 3-a din grupa unică a Conference League se joacă astăzi, de la ora 22:00, și va fi redat LIVE TEXT de Sport.ro.

Mirel Rădoi, moment amuzant înainte de Rapid Viena - Universitatea Craiova

Antrenorul „leilor” din Bănie a dezvăluit cu zâmbetul pe buze că l-a rugat pe Franz Stolz, la finalul partidei Universitatea Craiova - Rapid 2-2, să nu le ofere informații vienezilor. Rădoi a râs când a spus ulterior că portarul austriac al giuleștenilor nu s-a putut abține.

„Chiar dacă l-am rugat la finalul partidei să nu împărtășească, se pare că nu s-a putut abține (n.r.- râde). Probabil a vorbit despre sentimentul pe care l-a avut la partida cu Rapid, dar v-am spus, din punctul meu de vedere, sunt puține lucruri care se pot asemăna, din păcate, în acest moment.

Să sperăm că nivelul fotbalului românesc va crește și atunci vom putea să găsim cât mai multe lucruri în comun între aceste partide internaționale și partide disputate în Liga 1”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă de miercuri, premergătoare partidei Rapid Viena - Universitatea Craiova.

Informațiile transmise de Franz Stolz în presa austriacă

Franz Stolz a vorbit în presa austriacă despre Universitatea Craiova, fără să ofere însă multe detalii. Goalkeeperul Rapidului s-a limitat doar să îi laude pe elevii lui Mirel Rădoi.

„Am fost impresionat de calitatea lor, am avut adesea dificultăți reale, mai ales în prima repriză a meciului direct. Au o idee clară despre cum vor să joace, sunt puternici din punct de vedere tactic”, a transmis Franz Stolz pentru site-ul Sport Krone.

Înaintea confruntării directe, Universitatea Craiova ocupă locul 29 în grupa unică din Conference League cu un singur punct. Rapid Viena se află pe poziția 35, penultima, cu punctaj zero.

