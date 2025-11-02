LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Universitatea Craiova și Rapid se întâlnesc în derby-ul etapei a 15-a.

2 mai 2025, Universitatea Craiova - Rapid 1-2: a fost singura înfrângere suferită de olteni în 2025 în campionat pe teren propriu, în rest au 12 victorii și patru remize.

Giuleștenii nu au mai pierdut în SuperLigă din postura de vizitatori din 8 martie 2025, FC Hermannstadt - Rapid 1-0. Au urmat afară șase succese și șase rezultate de egalitate.

Gruparea bucureșteană are cea mai bună apărare din campionat, 10 goluri încasate, dintre care doar două în deplasare.

Rapid, echipa cu cele mai multe goluri înscrise în prima jumătate de oră



13 dintre cele 24 de goluri marcate de olteni au fost înscrise în repriza secundă. De partea cealaltă, Rapid este formația cu cele mai multe goluri marcate în primele 30 de minute - 10.

Oltenii au încasat șapte goluri din faze fixe, dintre care patru în urma unor cornere.

13 goluri a marcat Alexandru Dobre pe prima scenă în anul calendaristic 2025, dintre care opt în stagiunea curentă. Interesant, toate reușitele sale au fost din acțiune.

13.994 spectatori / meci era media Universității Craiova pe teren propriu la finele etapei a 14-a, locul 2 la acest capitol.

31 de jucători au utilizat craiovenii în campionatul curent, dintre care 14 și-au trecut în cont cel puțin un gol și / sau o pasă decisivă.

Rapid s-a bazat pe 28 de fotbaliști, Kader Keita fiind singurul care a bifat toate cele 1260 de minute.

LPF ia în considerare doar statistica întâlnirilor directe de după 2021



Liga Profesionistă de Fotbal scrie că de la revenirea Rapidului în principala competiţie internă din 2021, cele două s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 14 ori, craiovenii s-au impus de șapte ori, bucureştenii au câştigat patru jocuri, iar trei partide s-au terminat la egalitate.

De reamintit că, tehnicianul Constantin Gâlcă a antrenat gruparea din Bănie în sezonele 2023-2024 și 2024-2025, palmaresul acestuia pe banca alb-albaștrilor cuprinzând 35 de jocuri în toate competițiile - 16 victorii - 11 remize - 8 înfrângeri. Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

