LIVE TEXT Universitatea Craiova - Rapid, derby pe ”Ion Oblemenco” de la ora 20:30!

Universitatea Craiova - Rapid, derby pe &rdquo;Ion Oblemenco&rdquo; de la ora 20:30! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Două dintre cele mai în formă echipe din Superligă se întâlnesc în derby-ul rundei cu numărul 15.

TAGS:
Universitatea CraiovaRapidAlexandru DobreKader KeitaConstantin Galca
Din articol

Universitatea Craiova - Rapid

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Universitatea Craiova și Rapid se întâlnesc în derby-ul etapei a 15-a.

2 mai 2025, Universitatea Craiova - Rapid 1-2: a fost singura înfrângere suferită de olteni în 2025 în campionat pe teren propriu, în rest au 12 victorii și patru remize.

Giuleștenii nu au mai pierdut în SuperLigă din postura de vizitatori din 8 martie 2025, FC Hermannstadt - Rapid 1-0. Au urmat afară șase succese și șase rezultate de egalitate.

Gruparea bucureșteană are cea mai bună apărare din campionat, 10 goluri încasate, dintre care doar două în deplasare.

Rapid, echipa cu cele mai multe goluri înscrise în prima jumătate de oră

13 dintre cele 24 de goluri marcate de olteni au fost înscrise în repriza secundă. De partea cealaltă, Rapid este formația cu cele mai multe goluri marcate în primele 30 de minute - 10.

Oltenii au încasat șapte goluri din faze fixe, dintre care patru în urma unor cornere.

13 goluri a marcat Alexandru Dobre pe prima scenă în anul calendaristic 2025, dintre care opt în stagiunea curentă. Interesant, toate reușitele sale au fost din acțiune.

13.994 spectatori / meci era media Universității Craiova pe teren propriu la finele etapei a 14-a, locul 2 la acest capitol.

31 de jucători au utilizat craiovenii în campionatul curent, dintre care 14 și-au trecut în cont cel puțin un gol și / sau o pasă decisivă.

Rapid s-a bazat pe 28 de fotbaliști, Kader Keita fiind singurul care a bifat toate cele 1260 de minute.

LPF ia în considerare doar statistica întâlnirilor directe de după 2021

Liga Profesionistă de Fotbal scrie că de la revenirea Rapidului în principala competiţie internă din 2021, cele două s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 14 ori, craiovenii s-au impus de șapte ori, bucureştenii au câştigat patru jocuri, iar trei partide s-au terminat la egalitate.

De reamintit că, tehnicianul Constantin Gâlcă a antrenat gruparea din Bănie în sezonele 2023-2024 și 2024-2025, palmaresul acestuia pe banca alb-albaștrilor cuprinzând 35 de jocuri în toate competițiile - 16 victorii - 11 remize - 8 înfrângeri. Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
O familie &icirc;ntreagă, nenorocită de tatăl care m&acirc;na băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptăm&acirc;ni a murit
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul rom&acirc;n &icirc;și ia cetățenia statului Andorra! &rdquo;E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent&rdquo;
Atacantul român își ia cetățenia statului Andorra! ”E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent”
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Bournemouth, de la 18:30, &icirc;n exclusivitate pe VOYO! &bdquo;Cetățenii&rdquo; &icirc;și pot lua revanșa pe &bdquo;Etihad&rdquo;
Manchester City - Bournemouth, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO! „Cetățenii” își pot lua revanșa pe „Etihad”
West Ham - Newcastle, de la 16:00, &icirc;n exclusivitate pe VOYO! Duel la discreția &bdquo;coțofenelor&rdquo; la prima vedere
West Ham - Newcastle, de la 16:00, în exclusivitate pe VOYO! Duel la discreția „coțofenelor” la prima vedere
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
U. Craiova - Rapid, de la 20:30! Echipe probabile + cote la pariuri pentru marcatori + Analiza lui Dan Chilom
U. Craiova - Rapid, de la 20:30! Echipe probabile + cote la pariuri pentru marcatori + Analiza lui Dan Chilom
Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din &bdquo;U&rdquo; &ndash; FCSB 0-2
Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din „U” – FCSB 0-2
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: "Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!"

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: &rdquo;MM zice că se pricepe&rdquo;

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: ”MM zice că se pricepe”



Recomandarile redactiei
Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din &bdquo;U&rdquo; &ndash; FCSB 0-2
Urgia după Murgia sau Pomana de la Cluj. Caramavrov disecă fazele-cheie din „U” – FCSB 0-2
Două variante pentru Gică Hagi: Asta &icirc;și dorește acum!
Două variante pentru Gică Hagi: "Asta își dorește acum!"
Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat &icirc;n UCL pe Ghencea: O să ziceți că sunt nebun
Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat în UCL pe Ghencea: "O să ziceți că sunt nebun"
Marele vinovat din &rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB: &bdquo;Să plătească!&rdquo;
Marele vinovat din ”U” Cluj - FCSB: „Să plătească!”
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
ACUM Steaua - CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna - CS Dinamo!
Alte subiecte de interes
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Gigi Becali are un remarcat la Rapid: &rdquo;Pe el l-aș lua de acolo&rdquo;
Gigi Becali are un remarcat la Rapid: ”Pe el l-aș lua de acolo”
Lucescu e cu ochii pe Superliga: după Chiricheș, un alt star al campionatului poate ajunge la națională. &bdquo;Are o forță extraordinară!&ldquo;
Lucescu e cu ochii pe Superliga: după Chiricheș, un alt star al campionatului poate ajunge la națională. „Are o forță extraordinară!“
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!