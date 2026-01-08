Deși presa din Italia avansa zilele trecute inclusiv ideea păstrării lui Stolz la Genoa pentru partea a doua a sezonului, astăzi a fost oficializat împrumutul austriacului în țara natală, la fosta campioană Grazer AK.

După ce a pierdut postul de titular la Rapid, portarul austriac Franz Stolz a plecat în această iarnă din Giulești și a revenit la Genoa, clubul din Serie A de care aparține și care este deținut tot de Dan Șucu .

”Bine ai venit, Franz Stolz!

Primul nostru transfer al iernii ne întărește defensiva până în vară.

Jucătorul în vârstă de 24 de ani aduce experiență din străinătate și de la naționala Austriei și ajunge la noi sub formă de împrumut de la Genoa”, a postat clubul Grazer AK.

Stolz, care a mai jucat la Kapfenberger SV și SKN St. Pölten, revine astfel în țara natală, pe care a reprezentat-o la nivel de juniori și de tineret.

12 meciuri în Superligă pentru goalkeeper-ul austriac



La Rapid, el a bifat 12 meciuri în Superliga României.

Franz Stolz a ajuns la Rapid în ianuarie 2025 și mai avea contract de împrumut valabil până în vara acestui an, pe 30 iunie 2026.

În actualul sezon de SuperLiga (2025-2026), austriacul a apărat poarta giuleștenilor în 7 partide, încasând 6 goluri și reușind să mențină poarta intactă în două meciuri.

