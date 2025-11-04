Oltenii își doresc să dea lovitura în acest sezon și să câștige campionatul după mai multe încercări eșuate în ultimii ani.

Mihai Rotaru este dispus să îi facă „poftele” lui Mirel Rădoi pentru a-și atinge marele obiectiv la formația din Bănie.



Craiova, gata să îi „fure” jucătorul FCSB-ului



Universitatea Craiova vrea să îl aducă în această iarnă pe Mario Tudose, jucătorul în jurul căruia a avut loc o mare „telenovelă” în urma ratării transferului de la FCSB din vară.

Fundașul central de 20 de ani ajunsese la un acord cu echipa roș-albastră, dar neînțelegerile dintre FC Argeș și FCSB au dus la ratarea transferului.

Cu toate că Gigi Becali a anunțat că nu renunță la tânărul fundaș, iAMSport.ro a dezvăluit că Universitatea Craiova a intrat pe fir și e gata să îl aducă pe Mario Tudose.