Alexandru Hațieganu
Universitatea Craiova vrea să îi ia fața lui FCSB și să transfere un jucător dorit de campioana României.

Mario Tudose
Oltenii își doresc să dea lovitura în acest sezon și să câștige campionatul după mai multe încercări eșuate în ultimii ani.

Mihai Rotaru este dispus să îi facă „poftele” lui Mirel Rădoi pentru a-și atinge marele obiectiv la formația din Bănie.

Craiova, gata să îi „fure” jucătorul FCSB-ului 

Universitatea Craiova vrea să îl aducă în această iarnă pe Mario Tudose, jucătorul în jurul căruia a avut loc o mare „telenovelă” în urma ratării transferului de la FCSB din vară.

Fundașul central de 20 de ani ajunsese la un acord cu echipa roș-albastră, dar neînțelegerile dintre FC Argeș și FCSB au dus la ratarea transferului.

Cu toate că Gigi Becali a anunțat că nu renunță la tânărul fundaș, iAMSport.ro a dezvăluit că Universitatea Craiova a intrat pe fir și e gata să îl aducă pe Mario Tudose.

Oltenii au pus la cale o afacere prin care să îl aducă pe Tudose în Bănie. Echipa lui Mirel Rădoi îl va vinde pe Juraj Badelj, cotat la 900.000 de euro pe Transfermarkt, pentru a obține suma de transfer și îl va oferi împrumut și pe Darius Fălcușan, pentru ca FC Argeș să aibă postul de fundaș central acoperit.

Rămâne de văzut dacă piteștenii se vor înțelege cu Universitatea Craiova pentru un transfer al lui Mario Tudose.

Fundașul de 20 de ani a jucat 17 meciuri pentru FC Argeș în acest sezon și a reușit o pasă de gol.

700.000 de euro este cota lui Mario Tudose, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.

