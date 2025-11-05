Fostul mare antrenor român a suferit o comoție cerebrală care i-a pus capăt vieții. Emeric Ienei a fost un mentor pentru mulți fotbaliști, deveniți actuali antrenori.



În 1986, Emeric Ienei a stat pe banca Stelei București la fabuloasa finală a Cupei Campionilor Europeni, când echipa din Ghencea a învins-o pe FC Barcelona la loviturile de departajare cu 2-0.



Mirel Rădoi a dezvăluit ce discuție a purtat cu Emeric Ienei: ”Am avut prilejul să stau de vorbă cu el”



Mirel Rădoi a fost prezent miercuri la conferința de presă premergătoare duelului dintre Universitatea Craiova și Rapid Viena din faza principală a competiției UEFA Europa League.



În cadrul conferinței a vorbit și despre Emeric Ienei.



”Dumnezeu să îl binecuvânteze, am văzut de dimineață știrea. Am avut bucuria și prilejul să stau de mai multe ori de vorbă cu dânsul. Ultima dată în postura de antrenor când îmi explica multe lucruri.



I-am zis 'Nea Imi, nu pot să fiu atât de calm și echilibrat ca dumneata'. A venit înaintea meciului cu Betis de la Sevilla și ne-a ținut un discurs un minut, atât de calm încât mă simțeam că mă duc la o miuță cu prietenii.



A ridicat toată presiunea. Din păcate, nu avem de la cine să învățăm. Mă bucur că a lăsat în fotbal mentalitate, echilibru și performanță.



Nu știu dacă reușesc asta, eu spun cum a reușit Emeric Ienei. Nu îmi doresc de multe ori să ridic presiunea. Vreau să îi obișnuiesc cu presiunea (n.r. pe jucătorii de la Universitatea Craiova).



Sunt rare momentele când văd presiunea prea mare și de cele mai multe ori îmi place să fie sub presiune. E normal să fie presiune. De multe ori am spus că e nevoie de curaj.



Nouă ne lipsesc aceste meciuri în ultimii ani și sper ca mâine-seară (n.r. joi, cu Rapid Viena în Conference league) să nu mai avem tracul acesta, dar va fi foarte greu”, a spus Mirel Rădoi.

