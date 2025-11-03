Deși oltenii au salvat un punct dramatic, la ultima fază, antrenorul Mirel Rădoi a răbufnit la final, considerând rezultatul nedrept. Reacția tehnicianului a fost analizată de Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului, care i-a oferit un sfat public.



Partida din Bănie, care l-a adus pe Costel Gâlcă în postura de adversar pe banca giuleștenilor, a fost una interzisă cardiacilor. Rapid a condus de două ori, dar Craiova a egalat în al cincilea minut de prelungire, dintr-un penalty transformat de Nsimba.



Mirel Rădoi a trăit meciul la intensitate maximă. Antrenorul nici nu a mai așteptat pe bancă execuția loviturii de la 11 metri, plecând direct la vestiare. La interviuri, acesta a insistat că echipa sa merita victoria. "Am controlat tot meciul şi cred că rezultatul este injust. Cu puţin mai multă atenţie la finalizare, am fi vorbit despre un alt rezultat", a punctat Rădoi.



"Eu nu mă bag în seamă, dar..."



Abordarea pătimașă a lui Rădoi a fost comentată de Sorin Cârțu. Fosta glorie a Craiovei a ținut să precizeze că nu se implică peste deciziile staff-ului tehnic, dar nu s-a ferit să-i transmită un mesaj actualului antrenor.



"Nu am niște discuții particulare cu el. Mă duc jos acolo după meciuri, mai stau cu ei la vestiar, ne mai spunem impresii, dar nu într-un mod oficial. Are staff-ul lui. Nu am insistat, nu m-am băgat. Eu nu mă bag în seamă", a precizat Cârțu pentru Primasport.



Imediat după, oficialul oltenilor a indicat exact unde crede că Rădoi ar trebui să lucreze: "Meseria mea de antrenor mi-am făcut-o singur, mi-am tras singur concluziile. Ca sfat aș spune că îi trebuie un echilibru emoțional. O analiză mai pertinentă în tot ceea ce face el".

