Basarab Panduru a taxat gestul lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid: „Nu e deloc în regulă”

Oltenii au smuls remiza la una dintre ultimele faze ale meciului, după ce Nsimba a transformat un penalty în minutul 90+10.

Mirel Rădoi a plecat la vestiare înaintea executării loviturii de la 11 metr. Antrenorul a fost furios pentru că penalty-ul nu se dictase inițial, iar centralul partidei a fost nevoit să revadă faza la monitorul VAR pentru a lua decizia.



Basarab Panduru a taxat gestul lui Mirel Rădoi din finalul meciului



Basarab Panduru a vorbit despre decizia lui antrenorului oltenilor de a pleca la cabine înainte ca partida să se fi încheiat.

Fostul jucător e de părere că Mirel Rădoi nu ar fi trebuit să facă acest gest, iar în momentul în care a fost întrebat dacă Diego Simeone ar pleca la cabine în timpul meciului, Panduru nu s-a ferit să spună că există niște diferențe între cei doi.