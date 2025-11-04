Basarab Panduru a taxat gestul lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid: „Nu e deloc în regulă”

Alexandru Hațieganu
Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu cu Rapid, scor 2-2, într-un meci din etapa a 15-a din Superliga.

Oltenii au smuls remiza la una dintre ultimele faze ale meciului, după ce Nsimba a transformat un penalty în minutul 90+10.

Mirel Rădoi a plecat la vestiare înaintea executării loviturii de la 11 metr. Antrenorul a fost furios pentru că penalty-ul nu se dictase inițial, iar centralul partidei a fost nevoit să revadă faza la monitorul VAR pentru a lua decizia.

Basarab Panduru a taxat gestul lui Mirel Rădoi din finalul meciului

Basarab Panduru a vorbit despre decizia lui antrenorului oltenilor de a pleca la cabine înainte ca partida să se fi încheiat.

Fostul jucător e de părere că Mirel Rădoi nu ar fi trebuit să facă acest gest, iar în momentul în care a fost întrebat dacă Diego Simeone ar pleca la cabine în timpul meciului, Panduru nu s-a ferit să spună că există niște diferențe între cei doi.

(n.r. e de comentat gestul ăsta) Nu, e de comentat, dar nu poate să mi se pară că e în regulă sub nicio formă. Ce să mi se pară că e în regulă? Nu e nimic care să mi se pară în regulă aici.

Aici nu este absolut nimic ca să mi se pară că e în regulă, nu e deloc în regulă. El ştie ce face, treaba lui ce face. Dacă el crede că aşa e bine, să facă aşa.

Nu am eu treabă cu ce face el, atâta timp cât e regulamentar să pleci. Poate să facă ce vrea. (n.r. Simeone nu pleacă?) Ne desparte ceva de Simeone, nişte lucruri, adică trebuie să ţinem puţin”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

În urma acestei remize, Universitatea Craiova se află pe locul trei în Superliga și are 29 de puncte după turul sezonului regulat.

