După două runde, oltenii sunt pe locul 29 în clasament, cu un singur punct obținut.

Mirel Rădoi: ”Atmosfera de aici este una senzațională, am trăit-o pe pielea mea!”

Formația din Bănie nu a izbutit încă prima victorie în grupa unică din Conference League. Oltenii au început cu un eșec cu Rakow, scor 0-2. În runda a doua, Universitatea Craiova a remizat cu Noah, scor 1-1.

Mirel Rădoi a prefațat meciul cu Rapid Viena și a transmis că se așteaptă la un adversar mai complicat decât în primele două partide europene.

”Sunt două echipe în căutarea primei victorii. Nu va fi ușor, pentru că băieții abia au făcut contact cu echipa adversă. Rapid Viena este o formație puternică, mult mai agresivă decât celelalte echipe cu care am jucat în ambele meciuri, au înregistrat rezultate prea dure în primele lor jocuri. Avem un grup destul de pozitiv.

Mie îmi dă încredere ceea ce văd la antrenamente sau la meciuri. Cu astfel de jucători e important să știi să gestionezi lucrurile. Mâine chiar avem nevoie de echilibru, pentru că este o echipă foarte bună. Atmosfera de aici este una senzațională, am trăit-o pe pielea mea când am venit mai demult la un meci, ca să-l văd pe Andrei Ivan.

Cazul Andrei Ivan poate fi luat ca exemplu. Atunci a nimerit o echipă tare aici, a avut neșansă, să zicem. Era mijlocaș stânga și deja aveau doi jucători buni pe postul acela. La momentul respectiv, valoarea echipei era bună și, din acest motiv, Ivan nu a reușit să se impună.

Conference League și SuperLiga sunt două competiții diferite, de la nivel de concentrare la nivel de joc, la tot. Sunt puține lucruri în comun între meciurile din campionat și cele din Conference League. Am făcut cunoștință cu această competiție, dar, repet, va fi un meci total diferit față de cele cu Rakow și Noah. Campionatul Austriei a crescut enorm și nu credeam că o echipă ca Rapid Viena poate juca cu o asemenea intensitate

Vor fi mai mult de 1.000 de suporteri și se pare că ceea ce am reușit până acum face ca fanii din toată lumea să vină după Știința la meciuri. De partea noastră, pentru mâine seară, prezența lor ne motivează să lăsăm pe teren până și ultima picătură de transpirație”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

