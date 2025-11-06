Rapid Viena - Universitatea Craiova, ora 22:00, LIVE TEXT. Misiune dificilă în Austria

Deplasarea la Viena va reprezenta, în primul rând, un test dificil pentru gruparea pregătită de Mirel Rădoi. Rapid are un start bun de sezon în campionatul Austriei, cu 23 de puncte, la un singur punct distanță de liderul Salzburg.

Formația din Bănie nu a izbutit încă prima victorie în grupa unică din Conference League. Oltenii au început cu un eșec cu Rakow, scor 0-2. În runda a doua, Universitatea Craiova a remizat cu Noah, scor 1-1.

De asemenea, Rapid Viena are și un lot de două ori mai bine cotat decât cel al oltenilor. Austriecii au o valoare de piață de 51 de milioane de euro, peste toate echipele din Superliga României.



„Conference League și SuperLiga sunt două competiții diferite, de la nivel de concentrare la nivel de joc, la tot. Sunt puține lucruri în comun între meciurile din campionat și cele din Conference League. Am făcut cunoștință cu această competiție, dar, repet, va fi un meci total diferit față de cele cu Rakow și Noah. Campionatul Austriei a crescut enorm și nu credeam că o echipă ca Rapid Viena poate juca cu o asemenea intensitate



Vor fi mai mult de 1.000 de suporteri și se pare că ceea ce am reușit până acum face ca fanii din toată lumea să vină după Știința la meciuri. De partea noastră, pentru mâine seară, prezența lor ne motivează să lăsăm pe teren până și ultima picătură de transpirație”, a spus Mirel Rădoi.

