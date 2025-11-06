Rapid Viena - Universitatea Craiova, ora 22:00, LIVE TEXT. Misiune dificilă în Austria

Rapid Viena - Universitatea Craiova, ora 22:00, LIVE TEXT. Misiune dificilă &icirc;n Austria Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

SK Rapid Viena - Universitatea Craiova poate fi urmărit de la ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
Rapid Viena - Universitatea CraiovaRapid VienaUniversitatea Craiova
Din articol

Formația din Bănie nu a izbutit încă prima victorie în grupa unică din Conference League. Oltenii au început cu un eșec cu Rakow, scor 0-2. În runda a doua, Universitatea Craiova a remizat cu Noah, scor 1-1.

Rapid Viena - Universitatea Craiova, ora 22:00, LIVE TEXT

Deplasarea la Viena va reprezenta, în primul rând, un test dificil pentru gruparea pregătită de Mirel Rădoi. Rapid are un start bun de sezon în campionatul Austriei, cu 23 de puncte, la un singur punct distanță de liderul Salzburg.

De asemenea, Rapid Viena are și un lot de două ori mai bine cotat decât cel al oltenilor. Austriecii au o valoare de piață de 51 de milioane de euro, peste toate echipele din Superliga României.

„Conference League și SuperLiga sunt două competiții diferite, de la nivel de concentrare la nivel de joc, la tot. Sunt puține lucruri în comun între meciurile din campionat și cele din Conference League. Am făcut cunoștință cu această competiție, dar, repet, va fi un meci total diferit față de cele cu Rakow și Noah. Campionatul Austriei a crescut enorm și nu credeam că o echipă ca Rapid Viena poate juca cu o asemenea intensitate

Vor fi mai mult de 1.000 de suporteri și se pare că ceea ce am reușit până acum face ca fanii din toată lumea să vină după Știința la meciuri. De partea noastră, pentru mâine seară, prezența lor ne motivează să lăsăm pe teren până și ultima picătură de transpirație”, a spus Mirel Rădoi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter Milano - Kairat Almaty 2-1 | Chivu tremură, dar echipa sa c&acirc;știgă p&acirc;nă la urmă
Inter Milano - Kairat Almaty 2-1 | Chivu tremură, dar echipa sa câștigă până la urmă
ULTIMELE STIRI
Controversatul Evangelos Marinakis are probleme cu legea: a fost trimis &icirc;n judecată pentru sprijinirea unei organizații criminale
Controversatul Evangelos Marinakis are probleme cu legea: a fost trimis în judecată pentru sprijinirea unei organizații criminale
Un jucător de la FCSB l-a enervat pe Gigi Becali: &rdquo;El nu &icirc;nțelege&rdquo;
Un jucător de la FCSB l-a enervat pe Gigi Becali: ”El nu înțelege”
Răzvan Lucescu e mit &icirc;n Grecia! Elvețienii, respect maxim: Grecii sunt mai buni dec&acirc;t arată numele
Răzvan Lucescu e "mit" în Grecia! Elvețienii, respect maxim: "Grecii sunt mai buni decât arată numele"
FC Basel - FCSB, LIVE TEXT de la 19:45 pe Sport.ro. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre meci
FC Basel - FCSB, LIVE TEXT de la 19:45 pe Sport.ro. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre meci
&Icirc;ți taie răsuflarea! Jaqueline Cristian a sărbătorit cel mai bun sezon al carierei &icirc;ntr-un mod inedit
Îți taie răsuflarea! Jaqueline Cristian a sărbătorit cel mai bun sezon al carierei într-un mod inedit
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
B&ouml;l&ouml;ni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: &bdquo;A fost singurul!&ldquo;

Bölöni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: „A fost singurul!“

Fraza rostită de Ienei, memorabilă: citatul a intrat &icirc;n vocabularul fotbalului rom&acirc;nesc

Fraza rostită de Ienei, memorabilă: citatul a intrat în vocabularul fotbalului românesc

Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa

Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa

Sună alarma la FCSB! Cum a apărut Denis Alibec la antrenamentul oficial &icirc;naintea meciului cu FC Basel

Sună alarma la FCSB! Cum a apărut Denis Alibec la antrenamentul oficial înaintea meciului cu FC Basel

Revoltător: ce sumă primea Emeric Ienei din partea statului rom&acirc;n

Revoltător: ce sumă primea Emeric Ienei din partea statului român

Stadion din altă galaxie &icirc;n Premier League: 100.000 de locuri, 2 miliarde &euro; și 92.000 de joburi

Stadion din altă galaxie în Premier League: 100.000 de locuri, 2 miliarde € și 92.000 de joburi



Recomandarile redactiei
Un jucător de la FCSB l-a enervat pe Gigi Becali: &rdquo;El nu &icirc;nțelege&rdquo;
Un jucător de la FCSB l-a enervat pe Gigi Becali: ”El nu înțelege”
Răzvan Lucescu e mit &icirc;n Grecia! Elvețienii, respect maxim: Grecii sunt mai buni dec&acirc;t arată numele
Răzvan Lucescu e "mit" în Grecia! Elvețienii, respect maxim: "Grecii sunt mai buni decât arată numele"
Gigi Becali știe cum poate fi &icirc;nvinsă Basel: Doar cu rugăciunea &icirc;i bați pe ăștia!
Gigi Becali știe cum poate fi învinsă Basel: "Doar cu rugăciunea îi bați pe ăștia!"
Partenerul de afaceri al lui Neluțu Varga s-a asociat cu Donald Trump pentru construirea Trump Tower &icirc;n Rom&acirc;nia!
Partenerul de afaceri al lui Neluțu Varga s-a asociat cu Donald Trump pentru construirea Trump Tower în România!
De necrezut: a fost golgheterul Rom&acirc;niei, dar nu și-a primit niciodată trofeul: &rdquo;Nu mai e cazul&rdquo;
De necrezut: a fost golgheterul României, dar nu și-a primit niciodată trofeul: ”Nu mai e cazul”
Alte subiecte de interes
&rdquo;Decarul&rdquo; rom&acirc;n de la Rapid Viena devine om de bază la naționala Austriei! Luna trecută i-a dat gol lui Bayern Munchen&nbsp;
”Decarul” român de la Rapid Viena devine om de bază la naționala Austriei! Luna trecută i-a dat gol lui Bayern Munchen 
&rdquo;Decarul&rdquo; rom&acirc;n de la Rapid Viena prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, convocat la naționala Austriei! Marco-Barb Dudan &icirc;și &icirc;ncepe aventura la &rdquo;Das Team&rdquo;
”Decarul” român de la Rapid Viena prezentat în exclusivitate de Sport.ro, convocat la naționala Austriei! Marco-Barb Dudan își începe aventura la ”Das Team”
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

stirileprotv Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

Farmecul imperfecțiunii: dinți str&acirc;mbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea c&acirc;nd micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

Gică Popescu și-a deschis o nouă afacere. Orașul &icirc;n care a creat 150 de locuri de muncă: &rdquo;O hotăr&acirc;re &icirc;nțeleaptă&rdquo;

stirileprotv Gică Popescu și-a deschis o nouă afacere. Orașul în care a creat 150 de locuri de muncă: ”O hotărâre înțeleaptă”

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!