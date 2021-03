Fabulos! Zlatan s-a dat jos din masina care trebuia sa il duca la festival si s-a urcat pe motocicleta unui STRAIN! Clipul devenit viral cu starul lui Milan

Zlatan Ibrahimovic este co-prezentator la Festivalul de la Sanremo!

Atacantul suedez a facut senzatie cu aparitiile sale pe scena celebrului festival. De la glume, pana la vestimentatie inedita, Zlatan a demonstrat inca o data ca este un personaj unic.

Ibrahimovic trebuia sa urce pe scena in jurul orei 21:30, insa traficul din Italia i-a dat planurile peste cap. Aflat in masina care trebuia sa il duca la festival, care era insa oprita in trafic din cauza unui accident rutier, atacantul a luat o decizie cu totul surprinzatoare.

S-a dat jos din masina si a abordat un tanar motociclist, intrebandu-l daca il poate duce la Sanremo. Ibra a relatat toata intamplarea in momentul in care a ajuns pe scena, sustinandu-si argumentele cu un clip pe care l-a inregistrat de pe motocicleta.



"Dupa trei ore petrecute in masina, i-am spus soferului sa deschida usa si sa ma lase sa ies. Am oprit un motociclist si l-am intrebat: 'Poti sa ma duci la Sanremo?' Din fericire era fan al lui Milan. Cand am ajuns mi-a spus: 'A fost prima data cand am condus pe autostrada'. Am si filmare", a spus Zlatan pe scena.

