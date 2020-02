SHOWMAN Novak Djokovic a cantat pe scena Festivalului de Muzica de la San Remo: cum s-a descurcat sarbul 

Novak Djokovic are un start de sezon fulminant: dupa castigarea celui de-al optulea titlu la Melbourne, sarbul a bifat o prezenta pe scena celui mai faimos festival de muzica din Italia, Sanremo, unde a cantat piesa "Terra promessa", de Eros Ramazzotti.

Performanta lui Djokovic a fost televizata in direct pe Rai Uno, postul national de stat al Italiei. Nole nu s-a rezumat insa doar la cantat, ci a si jucat tenis pe scena festivalului din San Remo, distrandu-i pe spectatori.

Novak Djokovic sings a Eros Ramazzotti song at the Sanremo Festival in Italy https://t.co/6q9vqVn94t

Novak Djokovic detine in prezent 17 titluri de mare slem, cu doua mai putine decat Rafael Nadal. Roger Federer este jucatorul care conduce clasamentul all-time al celor mai multe Grand Slam-uri castigate, cu 20 astfel de victorii.

Djokovic va fi prezent in cursul lunii martie la turneele americane de la Indian Wells si Miami, ambele de calibru ATP Masters 1000. Pana atunci insa Novak va juca la Dubai, competitie ATP 500 fixata pentru saptamana 24-29 februarie.

Even on his evenings off, world No.1 @DjokerNole still has tennis on his mind... ????

????@Dariaddapic.twitter.com/KkgT7Kjm4i