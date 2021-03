Mesaj de ultima ora al lui Zlatan pentru Lukaku: "Sa vina la Sanremo cu mine, il astept!"

Ibrahimovic e cea mai asteptata prezenta a editiei din acest an a festivalului de la Sanremo!

La intalnirea cu presa dinaintea numarului pe care-l va avea pe scena, Zlatan a fost intrebat de conflictul care a impartit Italia in doua. Disputa cu golgeterul lui Inter, Romelu Lukaku, inceputa la derby-ul dintre Inter si Milan din Cupa Italiei, din ianuarie, parea sa nu se mai termine. Ibrahimovic i-a intins insa mana de la distanta lui Lukaku in momentul in care a fost intrebat daca il asteapta alaturi de el la microfon.

"Daca Lukaku ar veni la Sanremo, l-as primi cu bucurie. Nu am o problema personala cu el. Ceea ce faci pe teren, ramane pe teren. Daca vrea sa vina, e binevenit, il astept!", a spus Ibrahimovic.

Zlatan s-a accidentat la coapsa si va lipsi mai multe saptamani de la Milan. Ibra va rata inclusiv meciurile cu Manchester United, din Europa League, si ii da mari batai de cap antrenorului Pioli. In acest moment, Zlatan e al 3-lea golgeter al Italiei, cu 14 reusite, dupa Cristiano Ronaldo si Lukaku.